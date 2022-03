No hay evidencia de autonomía en la FGR: Ricardo Raphael

Las instituciones no nacen por decreto, a las instancias del Estado mexicano les está costando parir la nueva Fiscalía, señala el periodista Ricardo Raphael, quien advierte que no hay evidencia todavía de que la Fiscalía se autónoma del Poder Ejecutivo, y de que éste no quiera influir en "la política criminal que conduce la fiscalía".

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista señaló que el abuso de la Fiscalía con propósitos políticos continúa como antes, y advierte "el miedo que nos da a los ciudadanos de a pie que un día caigamos en las garras, la furia del fiscal o de algún ministerio público porque nos pueden destrozar la vida". Por ello señala, está lejos que la institución emerja con el rostro que eligieron los legisladores.

Respecto a la reciente publicación de Julio Sherer sobre la relación de Olga Sánchez Cordero con Alejandro Gertz Manero, Ricardo señaló que ya había evidencia de lo que Sherer plantea, pues fue el Presidente quien decidió desmantelar la Segob.

No obstante, detalla Ricardo, Sánchez Cordero "armó un expediente sobre donde quiso denunciar a Julio Sherer de estar litigando asuntos contra el gobierno mientras era consejero de la Presidencia", se lo llevo al Presidente y "hay evidencia de que el Presidente en efecto le dijo oiga no me traiga esas grillas, me incomoda esta basura que me está trayendo, y que ese es motivo por el cual decidió remover a Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación y a la postre terminó también implicando la remoción de Julio Sherer".

Tras la salida de Sherer, señala el periodista, "le fueron a cobrar todas las facturas de los primeros años de gobierno, y empezaron a acusarlo sin parar de cosas muy serias y que, en efecto, el fiscal general se prestó para fabricar buena parte de estas acusaciones o por lo menos para iniciar la investigación cuyo derrotero todavía desconocemos".

El periodista señala que hay quienes suponen que el ejercicio de revocación de mandato servirá para que el Presidente reafirme frente a las oposiciones su dominancia política y de respaldo popular que tiene.

Pero para él servirá para mantener la cohesión de actores como Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, el gobernador Cutlahuac García y Sandra Cuevas, pues añade no es un volcán haciendo explosión, sino varias explosiones de las que advierte que una vez pasada la revocación de mandato advierte "lo que vamos a ver es una erosión vertiginosa de la coalición de gobierno".

La pregunta es que, si ¿el Presidente o el secretario de gobernación ¿no deberían tomar cartas en el asunto para atemperar los ánimos, sobre todo los más mezquinos que son los que están descomponiendo su cuarta transformación su gabinete y su coalición de gobierno?

Finalmente, señaló que ante los casos de fallido funcionamiento de la fiscalía, preocupada por temas personales e incumpliendo la premisa presidencial, la Suprema Corte de Justicia de Nación es la que ha desahogado los casos que llegan por el drenaje, pero advierte "el mar puede con todo, pero no la corte".