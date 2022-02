FGR va contra abogados cercanos a Julio Scherer, acusados por Juan Collado

La FGR pretende acusar a tres abogados y a un supuesto ex colaborador del ex consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, por estar presuntamente confabulados en la extorsión al abogado Juan Collado, ex abogado de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así lo señaló el periodista y jefe de información de "Animal Político" Arturo Ángel en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El periodista detalló que Juan Collado es dueño de la empresa de préstamos "Caja Libertad" fundada en 2008 en Querétaro, además de ser conocido en la farándula por estar casado con la actriz Yadhira Carrillo, quien desde 2019 se encuentra preso en el reclusorio Norte bajo la acusación de estar involucrado en lavado de dinero y delincuencia organizada.

El periodista afirma que la acusación hecha por Collado en octubre de 2021 señala a los abogados encabezados por Juan Antonio Rivapalacio, cercanos a Julio Scherer, de extorsión por tres años con la promesa de dejarlo libre, pues incluso tenían datos de sus cuentas y un amparo que no se había dado a conocer "que no había forma de que se supieran, a menos que desde el gobierno o el poder judicial los hubieran filtrado".

Por ello, señala, Collado les creyó que tenían contacto con Scherer y argumentó que en junio de 2019 pagó 10 millones de pesos a cambio de que se frenara una investigación en su contra en la UIF, cuando todavía era titular Santiago Nieto.

Al poco tiempo los abogados le entregaron un acuerdo de la UIF cerrando la investigación. Y para el 10 de febrero de 2020 pagó a uno de esos abogados más de un millón de dólares en cheque en Madrid con la promesa de que lo dejarían libre.

Collado, señala Arturo, narra que le pidieron que cediera su empresa crediticia, la exigencia era venderle la empresa David Gómez Arnaud, ex colaborador de Sherer, all 40% de su valor, a cambio de dejarlo libre. Esto no avanzó y la última exigencia que recibió Collado, fue la solicitud de firmar un acuerdo reparatorio por 2 mil millones de pesos y que fue Julio Scherer el que habría negociado este tema.

Será a las 11 de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia de estos abogados señalados en el Reclusorio Norte.