Putin puede perder terreno, incluso en su país: Beata Wojna

Estamos ante el conflicto armado más grande que hemos tendio desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión y uso de fuerza militar contra Ucrania ha dejado más de 100 victima civiles reconocidas, así lo señaló la exembajadora de Polonia en México, Beata Wojna.

Aunque radicada en nuestro país, la ex embajadora, afirma que el flujo de refugiados ucranianos ha crecido en los últimos días, en Polonia a donde han llegado más de 150 mil debido a la frontera común, en la que se han fijado ocho puntos para recibirlos.

Los ucranianos, dijo, no tienen obligación de visa por lo que sus trámites son simples para ingresar a Polonia en donde se espera a un millón de ellos, al igual que en otros países como Rumania y Eslovaquia, Hungría.

Antes del conflicto, comparte que en Polonia se tenía una población de aproximadamente 2 millones de ucranianos que será un apoyo a los recién llegados y que posiblemente tendrían la intención de regresar a la reconstrucción de su país.

La doctora Wonja, subrayó que este fin de semana la situación se ha tornado "mucho más compleja, pues poner en alerta a las fuerzas nucleares no es algo habitual", un cambio importante en el conflicto, que señala la ex embajadora denota la preocupación de Putin, quien se siente amenazado, pues se creía que el conflicto duraría 48 horas, pero al no ser así ha cambiado la estrategia.

Asimismo, no esperaba la fuerza de las sanciones de occidente, "un golpe durísimo" que lo obligó hoy a reunirse con el Banco Central Rusa y del Ministerio de Economía y se determinó subir la tasa de interés del 9.5% a 20%, una de las primeras medidas tras las sanciones económicas, y hay una depreciación de casi el 30%.

"Putin se siente que puede perder terreno incluso en su país, los oligarcas rusos no están de acuerdo con la guerra y están dispuestos a negociar e incluso los parlamentarios han aprobado la decisión de reconocer la independencia de Lugansk y Donesk, pero no por la invasión de Ucrania y los bombardeos a Kiev.

Algo se está fracturando en Rusia, afirma Wonja, por lo que se empieza a hablar de un posible levantamiento en contra de Putin de su propia gente, concluyó.