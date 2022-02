El Presidente no ha podido controlar agenda: Roy Campos

El Presidente no ha podido controlar agenda, no ha sido un buen año y su popularidad pasó de 67% hace dos meses a 60%; sin embargo, es suficiente para al Revocación de Mandato, así lo afirmó el director de Consulta Mitofsky, Roy Campos en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El consultor advierte que la única preocupación para el presidente debería ser que "este año no ha sido muy bueno, no ha podido controlar agenda, no ha habido noticias positivas; en enero fue inflación, mucha inseguridad, periodistas asesinados, el rebrote de covid, en febrero baja ya el covid, pero esa buena noticia es opacada por la casa Gris, inseguridad, con muchos reportes, está lleno de conflictos, que da la apariencia de que no tiene control no solo de la agenda, sino de la situación".

No obstante Roy afirma que el Presidente López Obrador "tiene una aprobación que ya quisiera el 95% de los presidentes del mundo",

La agenda que trae el presidente señala Roy "no es contra los periodistas, es contra los medios", él sabe que no es el INAI la ventana que requiere, lo hace para señalar posteriormente "esas son las instituciones autónomas", y afirma que todo lo hace sabiendo que no puede gritar que se deje de hablar de la casa gris.

"Es en él donde le gusta que esté la agenda", es un presidente que sabe lo que hace con una agenda de control, afirma el consultor.