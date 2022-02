Falta comunicación entre Palacio Nacional y la Cancillería: Martha Bárcena

En ocasiones se percibe una falta de comunicación entre Palacio Nacional y la Cancillería, y toda su red de embajadas. El Servicio Exterior Mexicano requiere instrucciones muy precisas que no se han estado recibiendo en los últimos años, señaló Martha Bárcena, Embajadora eminente y exembajadora de México en Estados Unidos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que al no existir estas instruccciones precisas para el Servicio Exterior Mexicano, los embajadores se guían un poco por las conferencias mañaneras, aunque el 90% de su contenido es de consumo interno, para poder explicar a las autoridades de otros países cuáles son las prioridades del gobierno del presidente López Obrador.

"El servicio exterior mexicano es un auto de F1 y a veces el gobierno mexicano, no este también los anteriores, lo manejan como si fuera un vochito"

Compartió que por primera vez este año, en la reunión de embajadores se dieron unas 5 o 10 instrucciones "muy generales", por ejemplo, buscar oportunidades de cooperación científica, sin definir en qué áreas específicas ni con qué finalidad.

La relación con España

Bárcena opinó que la relación con el gobierno de España está pasando por un momento crítico, pues la respuesta el gobierno español dio una respuesta bastante dura tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que usa el término "rechaza tajantemente" que en lenguaje diplomático es muy duro y que hasta el momento España había evitado utilizar.

Opinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está interesado en cambiar los términos de las relaciones de México con el mundo y algunos países, algo que no es malo, y en el caso de España cree que el mandatario tiene como prioridad que no se repitan acuerdos con empresas privadas que él considera corruptas y que no beneficiaron a México, algo que es probable y discutible "pero que debería que construirse un caso legal para demostrarlo", explicó.

Hay decepción en la diplomacia mexicana por nombramientos de embajadores

La embajadora eminente y exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, señaló que colegas y amigos suyos le han compartido que hay decepción por algunos nombramientos, porque la gente se prepara con muchos estudios y exámenes para ser embajador o ascender en los rangos diplomáticos y de repente se encuentran con nombramientos políticos de personas que no necesariamente están capacitadas para ser embajadores. "Que tal vez son muy buenos en su área, pero no para ser embajadores", compartió.

Compartió que fue le caso de los nombramientos para embajadores de España, Panamá y Brasil, "una muy buena novelista pero que no tiene ninguna preparación para llegar a ser embajadora en Brasil, que es tan importante para México", dijo.

No ayuda que el presidente no acuda a eventos internacionales

Bárcena compartió que siempre ha sido una de las personas que le ha insistido al presidente López Obrador que tiene qué estar en reuniones internacionales, no en todas, "tal vez algunas seleccionadas", donde él presente sus proyectos, compartió.