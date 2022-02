El gobierno no valora la democracia construida: José Woldenberg

Hay evidencia de que el presente gobierno no valora lo construido en términos democráticos, así lo señala el ex presidente del IFE, José Woldenberg, quien afirma que su columna ““S.O.S a mis ex compañeros” es un llamado desesperado a reorientar las cosas en México que reconoce “marchan muy mal”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el ex presidente del IFE, ahora INE, recordó su orientación de izquierda democrática y la de muchos de sus compañeros militantes de organizaciones sociales, que ahora forman parte o apoyan a la actual coalición gobernante. A ellos hace un llamado a “recapacitar por el rumbo que están tomando las cosas… que es muy preocupante tanto en la economía como en lo social, como en la esfera política; en todos vemos retroceso”.

Señaló con datos del INEGI, que la actual política social ha conducido a que haya más pobres que hace tres años y “el clima está muy viciado”; “lo único que tenemos son descalificaciones”. De ahí “el llamado desesperado a reorientar las cosas”.

Actualmente afirma el académico hay “una izquierda no comprometida con la igualdad y la equidad material, no es izquierda”, México dijo está generando más pobres y la desigualdad no se abate más allá de las transferencias económicas.

Hay diferentes izquierdas, y “Yo creí que lo que prevalecía en México era una izquierda de carácter democrático que junto con el valor de la igualdad asumía que el valor de la libertad era suyo, es decir una izquierda de carácter democrático.

Me adscribo en una corriente de izquierda democrática que trata de conjugar dos grandes valores: igualdad y libertad para modelar la vida moderna, señaló.

“Hoy estamos viendo una izquierda no democrática, que al parecer le gustaría que se reconcentrara el poder en el presidente, que no valora suficientemente la división de poderes, que arremete contra los órganos autónomos del Estado, que ha descalificado a las organizaciones de la sociedad civil, que no entiende el papel de la prensa, sobre todo cuando es crítica a la gestión gubernamental”.

El académico aseguró que la izquierda no es solamente lo que estamos viendo hoy en día, “hay una izquierda que tiene una historia en México y no se emparenta con los que está sucediendo”.

Destacó que cada quien desde su lugar reflexionará y alentará el debate público presentando iniciativas, resistiendo a los impulsos autoritarios e incluso desde Morena, quienes se dicen de izquierda democrática pusieran sobre la mesa elementos, pues no hay ningún movimiento que pueda aparecer. En la sociedad en general laten proyectos distintos que hay que poner en el espacio público.

Nuestra deliberación política dijo Woldenberg, se ha venido adelgazando con la descalificación que viene desde el gobierno, sin embargo´, afirmó que podemos tener un debate público para hallar las soluciones, concluyó.