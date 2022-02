Juegos Olímpicos de invierno Beijing 2022

Geo González, periodista, analista y comentarista deportiva en radio y televisión. Tiene más de 20 años de trayectoria. Ha narrado y comentado campeonatos mundiales de fútbol varonil femenil, juegos olímpicos. Conductora en W Radio desde hace más de 10 años. TW: @Geo_González

Donovan Carrillo hace su debut en Beijing 2022, único latinoamericano en patinaje artístico

• Donovan ejecutó una rutina que le dio 79.69 puntos

• Este resultado lo deja entre los mejores 24 patinadores, suficiente para avanzar a la final.

• Con su actuación, Donovan se convierte en el primer mexicano que llega a la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno.

• Donovan es el único patinador latinoamericano que participó en el programa corto de los Juegos Olímpicos de Invierno

• Esto tiene un doble mérito si tomamos en cuenta que Donovan ha llevado la mayor parte de sus entrenamientos en pistas de huelo de centros comerciales.

• "Besos para mi familia y para México, los sueños se hacen realidad", dijo al salir de la pista de patinaje.

• Donovan Carrillo enfrentó a 29 patinadores y pasa al programa libre que será MAÑANA miércoles a las 19:15 hrs (horas de la CDMX) donde se compite por las medallas.

• Su rutina fue con los temas “Black Magic Woman” y “Shake It” del guitarrista Carlos Santana.

• Su TRAJE tenía cerca de 17 mil cristales y estoperoles dorados en las piernas, antebrazos, hombros y pecho; fue confeccionado por el diseñador Edgar Lozano.

• Donovan se convirtió en el cuarto patinador mexicano que compite en unos Juegos Olímpicos tras Diana Evans (Calgary 1988), Ricardo Olavarrieta (Calgary 1988 y Albertville 1992) y Mayda Navarro (Albertville 1992).

Resumen lunes:

• Marcas históricas:

 La patinadora artística de la República de Corea, Kamila Valieva, hizo historia al convertirse en la primera mujer en lograr un SALTO CUÁDRUPLE en los Juegos de Invierno.

 La patinadora de velocidad holandesa Ireen Wüst se convirtió en la primera atleta --hombre o mujer-- en ganar una medalla de oro individual en cinco Juegos Olímpicos distintos. La deportista de 35 años se impuso este lunes en la prueba femenina de 1,500 metros de patinaje de velocidad. Su primera medalla de oro la consiguió en 2006.

• Un icono del esquí estadounidense se cae: Resulta que Mikaela Shiffrin se estrelló en el gran eslalom y dijo: "Nunca superaré esto". La tres veces medallista olímpica obtuvo un "Did Not Finish" en su primera carrera, tras no poder completar el recorrido, poniendo fin a cualquier esperanza de medalla en la prueba, que ganó la sueca Sara Hector.

• Patinadora china rompe en llanto tras caídas en competencia por equipos: La patinadora china de origen estadounidense Zhu Yi rompió a llorar tras su actuación en el patinaje libre por equipos de este lunes. Zhu, de 19 años, recibió fuertes críticas en las redes sociales chinas tras su caída en el programa corto, se cayó dos veces en la prueba de este lunes y quedó quinta en su rutina con 91,41 puntos.

• México debutó en Beijing 2022 con récord histórico de SARAH SCHLEPER: Schleper debutó la mañana del lunes en Beijing (noche de domingo en México) en la competencia de slalom gigante en las montañas de Yanqing y con eso hizo historia al convertirse en la primera mujer esquiadora que logra participar en seis Juegos Olímpicos Invernales, repartidas entre EU. y México como sus naciones. En su primer descenso en el Slalom Gigante y logró completar su recorrido con tiempo de 1:06.42 segundos, quedando en EL LUGAR 47 de 61 concursantes. Ya en su segundo recorrido pudo recuperar posiciones para terminar en el puesto 37 de la clasificación general.

Resumen domingo:

• Los ganadores de medallas de oro el domingo:

• Alexander Bolshunov arrasó en la competencia para ganar el skiatlón masculino y ganar el primer oro del Comité Olímpico Ruso en Beijing 2022. Alexander de 25 años lideró desde el principio, terminando los 30 km de esquí de fondo en una hora, 16 minutos y 9.8 segundos.

• En el esquí estilo libre, la australiana Jakara Anthony terminó con una puntuación de 83,09 para ganar el oro, superando a la estadounidense Jaelin Kauf, quien se llevó la plata, y a Anastasiia Smirnova, de la República de China, que se quedó con el bronce.

• El alemán Johannes Ludwig reclamó el oro en luge individual masculino con un tiempo de 3:48,735. Wolfgang Kindl de Austria se llevó a casa la plata y el italiano Dominik Fischnaller ganó el bronce.

• La estrella japonesa Ryoyu Kobayashi ganó el oro en salto de esquí normal masculino. Ryoyu de 25 años terminó con una puntuación combinada de 275 puntos, cinco por delante del austriaco Manuel Fettner en plata y del polaco Dawid Kubacki en bronce. Kobayashi se convierte en el primer saltador de esquí de Japón en ganar el oro desde Kazuyoshi Funaki, quien lo hizo en Nagano en 1998.

• La snowboarder Zoi Sadowski-Synnott ni siquiera había nacido cuando Nueva Zelandia terminó su espera de 40 años por una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1992. El domingo, voló en el Genting Snow Park de Beijing para reclamar el primer oro de su país en unos Juegos de Invierno. La joven de 20 años hizo una carrera final notable para reclamar el oro en el evento de snowboard de estilo femenino, arrebatándole la victoria a Julia Marino del equipo de EU.

Resumen sábado:

• La patinadora de velocidad de los Países Bajos Irene Schouten gana el oro femenino de 3000 m en un tiempo récord olímpico: Schouten superó a la italiana Francesca Lollobrigida en una emocionante carrera para ganar con un nuevo récord olímpico de 3:56.93. El tiempo de Schouten superó un récord olímpico existente de 20 años establecido en los Juegos de 2002 en Salt Lake City.

• Las primeras medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, fueron en esquí de fondo en skiatlón femenino. La medalla de oro en la carrera de 15 kilómetros fue para Therese Johaug de Noruega, su primera medalla de oro olímpica individual en su carrera, con un tiempo de 44 minutos y 13,7 segundos.

FUN FACTS:

• La marca de fajas de Kim Kardashian, Skims, dio la ropa interior, la ropa de casa y los pijamas oficiales para las atletas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

• Más de 222 millones de litros de agua son utilizados para crear la nieve artificial de las Olimpiadas de Invierno de Pekín 2022.

• Estos juegos son los primeros en depender casi en un 100% de nieve artificial

• Pekín es una de las ciudades con mayor escasez de agua del mundo.

• Los discos de hockey olímpico son de goma vulcanizada y deben ser congelados antes de cada partido para reducir la fricción.

• Los esquiadores bajan las montañas más rápido que un coche de F1: En 2016, el italiano Ivan Origone descendió a toda velocidad por una pista de la estación de La Forêt Blanche (Francia), registrando una media de 254,958 kmph (158,42 mph) en sus últimos 100 metros para establecer un nuevo récord mundial.

• Todos los atletas ganadores de medallas recibirán un recuerdo especial por sus logros: la mascota panda Bing Dwen Dwen y una guirnalda dorada de pino, bambú y flor de ciruelo, un motivo de arte tradicional chino conocido como los "tres amigos del invierno".