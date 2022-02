Felicito a Panamá por la decisión, no encabecé linchamiento: Denise Dresser

Felicito a Panamá por la decisión que tomó, refleja congruencia con la postura de la canciller una feminista que defiende los derechos de las mujeres, así lo manifestó la politóloga Denise Dresser y señaló que lo desconcertante es la reacción del Presidente, que, ante la negativa de Panamá, insiste en que Pedro Salmerón se hizo de lado tras la campaña de linchamiento encabezada por mí.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la politóloga recalcó que para al Presidente no le importa la evidencia y denuncias formales que se hayan presentado ante autoridades universitarias, las minimiza e insiste en tener a Pedro Salmerón como su historiador de cabecera en Palacio Nacional.

La politóloga corrigió la plana al mandatario afirmando "yo no encabecé ninguna campaña de linchamiento, desde hace dos años dijo he acompañado a mujeres algunas de ellas mis exalumnas" que tuvieron la valentía de denunciar, que el Presidente la denuncia como un linchamiento dijo, es no comprende el contexto de violencia por el que transitan las mujeres que va desde el acoso sexual hasta el feminicidio.

El Presidente desestimó las acusaciones que venían de mujeres de la UNAM, del ITAM y de militantes de Morena, decidió que como Pedro Salmerón era de los suyos lo juzgó y lo encontró inocente y la cercanía personal con el historiador se volvió un certificado de impunidad.

Exigir que exista una denuncia formal ante un ministerio público es no entender el martirio de ser mujer y operar dentro de un sistema judicial donde no hay perspectiva de género, donde no se te cree y una denuncia de acoso no es investigada ni sancionada.

Advirtió que desde el púlpito más importante del país el Presidente les dice a las mujeres no les creo.

Lo ocurrido en este caso afirma la politóloga "es un triunfo para las mujeres, que se organizaron, que se movilizaron y demuestra la fuerza, la capacidad y la inteligencia del movimiento feminista liderado por muchas jóvenes que están dispuestas a enfrentarse al presidente.

No obstante, manifestó tristeza por las feministas de la 4T "feministas como Malú Micher que cambiaron de principios y de piel para acompañar al Presidente en su defensa de un acosador".

Y aunque aplaudieron el nombramiento de Jesusa Rodríguez como embajadora de Panamá, sin embargo, dijo eluden el tema del acoso sexual desde el poder, tal como ocurrió con Salgado Macedonio quien es acusado formalmente, pero sigue impune.

La politóloga señaló que la exigencia de una denuncia formal es un tajo, es una coartada y frente a ello el movimiento feminista afirma "no van a contar con la comodidad de nuestro silencio" y continuarán con la exigencia del derecho a una vida sin violencia.