Cada martes, Leo Luna (@neopunker) nos presenta en "Así Las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, los temas musicales más relevantes del momento.

La primera recomendación del día es el sonido clásico de "Curious" de Franz Ferdinand.

El segundo tema del día se trata de "You´ve got to let go if you want to be free" interpretado por Disclosure y Zedd.