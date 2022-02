Hay disposición de restaurantes y vecinos para ordenar CDMX: José Merino

Hay disposición de restaurantes y vecinos para poner orden en CDMX, así lo reconoció el titular de la Agencia de Innovación Digital del Gobierno de la Ciudad de México, José Merino, quien afirma 20 de 23 puntos de vecinos fueron aprobados para el ordenamiento de restaurantes en la capital mexicana.

El funcionario recordó en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que con la primera ola de Covid-19 y tras el cierre de comercios por más de un mes que afecto 400 mil empleos del sector restaurantero, la alternativa fue el programa de "Ciudad al Aire Libre" que entró en vigor bajo ciertas reglas para dar servicio en banquetas y espacios públicos, lo que permitió la recuperación del sector evitando la posibilidad de contagio.

Refirió que ante el riesgo sanitario dijo las autoridades pueden emitir programas emergentes como este, que funcionan mientras haya emergencia sanitaria, sin embargo, para que permanezca y las autoridades estén de acuerdo, habrá que modificar la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Reconoció que ha sido un programa exitoso en el espacio público que es de nadie y de todos; sin embargo, organizaciones de vecinos donde hay grandes concentraciones de restaurantes han percibido esto como abuso de los establecimientos.

Por ello afirma, se hicieron recorridos para verificar las zonas y sostener reuniones con las organizaciones de vecinos de varias colonias, quienes les hicieron llegar un listado de 23 puntos que era necesario revisar, afinar y modificar de los cuales 20 fueron aprobados para su aplicación y se han negociado con los restaurantes.

Entre dichos puntos dijo está el no fijar mobiliario en las calles, no poner publicidad en estructuras (eso parte de otro marco regulatorio y este es un programa para rescatar al sector y reducir contagios, no para monetizar); no poner bocinas externas, no contratar música en vivo y dejar un metro de distancia entre uno y otro establecimiento, entre otros.

Merino reconoció que "las solicitudes de los vecinos han tenido gran sentido común por lo que 20 han sido aprobadas", a diferencia de cobrar a los restauranteros cantidades altas por colocación en exterior, cuando es un programa está pensado para la recuperación económica del sector.

En cuanto a verificación de los restaurantes dijo si ameritan sanciones se decidirán conforme a la Ley de Comercios Mercantiles y adelantó que esta semana se firmarán convenios con vecinos y restauranteros, sobre los 20 puntos aprobados, afirma el titular de la ADIP en CDM.