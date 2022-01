Estaríamos peor si no hubiera mecanismo de protección: Leopoldo Maldonado

No habíamos tenido un enero con tal espiral de violencia contra la prensa, señaló el director de Artículo 19 luego del asesinato de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Baja California y José Luis Gamboa en Veracruz; respecto al mecanismo de protección dijo "perdemos más sin mecanismo que con mecanismo".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el director de Artículo 19, recordó que a la periodista Lourdes Maldonado le balacearon su auto en abril del año pasado, un caso de agresión directa que el gobierno no investigó, pese a que ella estaba incorporada al sistema estatal de protección en Baja California, señaló.

Lo que queda claro dijo "es la incapacidad del estado para proteger a periodistas y el acoso y desprestigio, agresiones que se presentan cada 12 horas y pueden escalar a los asesinatos".

Leopoldo compartió que se ha iniciado una serie de foros para analizar el funcionamiento del mecanismo de protección federal del que reconoció "perdemos más sin mecanismo", pues detalló que actualmente más de 1500 personas son beneficiarias de éste, de las cuales más de 900 son defensores de derechos humanos y comunitarios, así como "rastreadoras" que padecen una situación de riesgo brutal en la búsqueda de sus hijos, una labor que dijo, el gobierno no hace.

De los pocos rubros con un aumento del PEF dijo, fue el mecanismo de protección federal que actualmente cuenta con 380 millones de pesos que sin embargo reconoció "por sí solo no va a funcionar si no hay no hay investigaciones diligentes, exhaustivas profesionales y efectivas".

Por supuesto que hay que revisarlo dijo, "pero estaríamos peor si no existiera una instancia de esa naturaleza".

Ningún programa de protección a periodistas soporta la situación que hay en México, que es la absoluta impunidad de los crímenes contra la prensa y no va a funcionar por sí solo.

Por ello pidió que si la fiscalía de Baja California fe falló a Lourdes Maldonado, que la fiscalía federal atraiga el caso.

Finalmente, reconoció "es preocupante que en el mecanismo federal haya siete periodistas asesinados y dos defensores de derechos humanos, algo se tiene que hacer”, concluyó.