Pedro Salmerón acosó a jovencitas de varias universidades: víctima

Pedro Salmerón tiene un modus operandi donde usa su figura de poder como académico e historiador reconocido para acercarse a jovencitas no solo del ITAM, sino de universidades donde ni siquiera imparte clases, señaló Adriana Pineda, víctima de acoso, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que puede que no hayan las denuncias necesarias o las que necesita el presidente López Obrador, "pero es que hace siete años no existían estos movimientos como ahora y no había estos medios que ahora tenemos de apoyo con las mujeres para decirlo".

Imagínate que vas en primer semestre y esta figura pública te habla y te empieza a acosar; lo último que piensas es en denunciar porque ni sabes que puedes hacerlo.

Compartió que ella es egresada de la UNAM y el contacto se dio a través de twitter para luego iniciar el acoso a través de facebook en mensajes insistentes donde le pedía verse y le enviaba canciones de amor. Sin embargo, compartió que otras jóvenes que fueron acosadas por Salmerón sí sufrieron tocamientos e incluso las forzó a besarlo.

Adriana agregó que las mujeres que sufrieron este acoso por parte de Pedro Salmerón exigieron a través de un comunicado que el presidente López Obrador retire el nombramiento de Salmerón como embajador de Panamá, y que los senadores no lo ratifiquen. ¿A qué lo van a mandar a Panamá? ¿A que acose más mujeres?, cuestionó.