Salmerón, acosador que ha buscado víctimas en todos lados: Adriana Pineda

“Pedro Salmerón ha sido un acosador que sistemáticamente ha buscado víctimas en todos lados no solo contra sus alumnas, sino también en Morena. A mí me dejaban leer a Pedro Salmerón en el primer semestre, yo fascinada cuando el señor me habló, él me encontró en Twitter de ahí “me empezó a escribir muchísimo hasta un punto en que yo ya me sentía totalmente hostigada, asustada, yo borraba mis conversaciones, ya no quería entrar a mis conversaciones en Facebook” así detalló la socióloga Adriana Pineda el acoso del que fue víctima hace algunos años.

La socióloga compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que el acoso de Pedro Salmerón viene ocurriendo desde hace muchos años, ella afirma ser una de las muchas estudiantes acosadas por quien fue propuesto como embajador de México en Panamá por el presidente López Obrador.

Adriana señala que ha sido una situación muy cansada y se ha vuelto tema político, pues el Presidente quiere ver denuncias, “ojalá no tuviéramos que conseguir ninguna”.

Agregó que el proceso de investigación en el ITAM fue en el tono de acoso y por eso él se fue de ahí, “era una situación de poder en contra de las estudiantes, estas mujeres como chavitas, sufrimos, no era en su momento tan viable denunciar”.

Adriana puntualizó en el hecho de que, aunque él no haya llegado a tocarla o besarla a la fuerza como a otras estudiantes, lo encontró en un lugar y terminó retirándose de ahí para no enfrentarlo, pues afirma hay un target muy marcado de jovencitas, que no están en una posición de poder para denunciar. Y en su caso le ocurrió también con otro profesor que afirma tiene muchas denuncias, “Alejandro Villagómez, él me dijo que si decía algo me iba a destruir la carrera”, entonces ¿Cómo vas a denunciar? Se cuestiona.

