¿Cómo nos va a ir en 2022?

Óscar Soto, astrólogo. Investigador y maestro de la astrología. Tiene 23 años dedicado al mundo espiritual. Estudió astrología, terapias alternativas, tarot y diferentes oráculos. Desde hace años viaja a la selva peruana a estudiar plantas con el mejor curandero del mundo, del cual es discípulo.

¿Cómo viene el 2022?

• Va a ser un año muy fuerte en el que la energía general, globalmente es muy desagradable.

• No tiene que ver con las energías que hubo en el 2020 ni en el 2021 porque estamos en un periodo energético que se parece a ir saliendo de un invierno.

• Se juntaron Júpiter, Saturno y Marte en capricornio en marzo y eso fue lo que creó la pandemia. Tal como en el invierno, surgió un efecto de frío que a todos nos guarda en nuestras casas, como cuando nieva y los animalitos se meten en sus madrigueras.

• Ahora estamos en una transición y esas transiciones suelen ser buenísimas, pero son súper incómodas y nos aterrorizan, volviendo todo un verdadero caos. Pero eso no significa que para ti tenga que ser un caos.

• Cada treinta años se producen ciclos de este estilo, como los inviernos. No todos los inviernos son igual de fríos, pero este sí es un aviso porque lo que viene después es un ciclo de luz que no podemos dimensionar como especie. Pero claro que hay que pasar este canal de parto en el que ya estamos.

FECHAS IMPORTANTES:

• Para el amor es un año súper positivo, al ser un año de fertilidad. Pero para los temas financieros es una bomba, es el año para aquellos que quieren emprender una empresa, la gente ya va a tener la idea, pero esas ideas ya van a acuñar durante diciembre, enero y febrero.

• Para quienes tienen proyectos nuevos lo conveniente es que esperen a mediados de marzo mínimo, pero lo ideal es a partir del 5 de abril.

• Para quien quiera poner un negocio nuevo sería el momento oportuno.

• Más o menos la segunda quincena de abril y todo mayo, es cuando hay que tener más precaución con los gastos compulsivos, las tensiones o preocupaciones económicas se suelen dar mucho ahí.

• El estrés y los temas de relación afectiva también se dan mucho en ese mes y medio.

• Después del verano habrá un pico de energía y ahí hay que tener mucho cuidado hasta septiembre, porque habrá un chorro de malas noticias y amarillismo.

• A partir del 4 de junio empieza la semillita de lo revuelto, como de circunstancias. Por eso la gente va a tener broncas y sería muy conveniente ir observando cómo se van moviendo las cosas y no casarse con ningún plan que vaya más allá de octubre.

ARIES:

• Es muy importante que tengan muchísima concentración, estén muy atentos y presentes en lo que hacen, al manejar, con lo que firman, con lo que dicen, porque hay una energía hacia los aries que genera unos malentendidos brutales, pero todo es por falta de atención, no por maldad.

• En general, requieren hacer una pausa para poder reconectar y lo mismo va a pasar en la relación, necesitan tomar aire.

• Es un año de muchísimo trabajo, muy laborioso y productivo para los aries

• Es tiempo de ampliar el círculo social, de conocer personas nuevas, de salir y pasarla muy bien, a nivel afectivo es un año de celebraciones, de alegrías, puede haber noticias de embarazos y de bodas.

• Aries va a tener mucho la vibración de Júpiter, como los acuarios, por eso van a ser muy protagonistas. Es un año dinámico para ellos y van a fluir muy bien en todos los sentidos.

• Es un ciclo muy próspero en el que hay que estar abiertos a la reflexión, a la meditación y al control mental, puede haber bajones y momentos en los que sientan que no ven ni para dónde pero luego viene mucha claridad, así viene un poco la dinámica para ellos en 2022.

TAURO:

• Es un año muy transformador a nivel espiritual, ideal para contemplar, agradecer

• Hay que poner atención en la salud, deben cuidar especialmente su alimentación para tener más energía y enfoque.

• Vienen cargando con un montón de temas emocionales, económicos y personales de mucho bloqueo y justo lo interesante es que el 2022 es un año que trae luz para ellos.

• Para ellos, más que lo nuevo, es en lo viejo donde se centra la energía y todas esas cargas autoimpuestas empiezan a desbloquearse.

• Afectivamente no es un periodo fácil para los tauro, hay un tema con la confianza que tienen que trabajar, toda esta confusión que sienten es emocional. Toda esta energía tiene que ver con las dudas afectivas y emocionales, con temas de soledad y aquí es donde viene su gran prueba.

• En el orden financiero les va a ir muy bien, a nivel de trabajo van a ser muy certeros, se les puede abrir una propuesta de trabajo que estaría bien valorarla y aceptarla incluso. Es un año en que afectivamente estarán agitados, pero todo eso trae claridad y orden más adelante. ¡Sean pacientes!

GÉMINIS:

• Son de los protagonistas del 2022 porque Marte va a entrar al final de agosto en Géminis y se queda ahí seis meses.

• Pueden decidir cambiar de trabajo o de casa y les va a ir muy bien con eso.

• Hay abundancia financiera. Es un año muy fuerte, cargado de novedades, no es un año quieto

• Los últimos meses son la clave para ellos, se intensifica mucho la actividad social, se van a divertir en viajes, cursos, fiestas. ¡Saaalgan!

• En materia de salud sí es muy importante vigilarse

• A final de año todo se les acomoda, pero esto sí los pueden vivir peor, deben tener precaución con los accidentes principalmente.

• Es un año de mucha intensidad emocional, mal enfocada trae rupturas, por eso hay que enfocarlo a algo bonito, es muy bueno para los inicios porque trae muy pasional la energía de Marte que es muy cálida. Hay muchas pruebas que superar en el plano personal que traen satisfacción.

• Les puede llegar un dinero que no estaban esperando, una propuesta de trabajo que no esperaban, porque Marte va como flecha y les puede cambiar la vida en un minuto.

CÁNCER:

• Traen muchas bendiciones. Se van a mover muy organizados en su vida cotidiana, se van a sorprender de que todo lo hacen más fluido, más fácil, mejor, ligero.

• También muy bueno para cuidar su apariencia, la forma de vestir, el perfume.

• A los cáncer no deben aferrarse a relaciones o vínculos que se rompen de forma natural porque es beneficioso para ellos, será un año de limpieza.

• Un año buenísimo para las relaciones familiares y de amistad

• Las puertas de la fortuna les vienen en esas reuniones.

• Las relaciones con jefes y empleados son súper buenas para fortalecerlas con esta energía, porque han tenido unas etapas donde no han tenido una buena relación con los superiores.

• Las terapias psicológicas a ellos les vienen súper bien y va a ser un año muy agradecido para ellos, van a estar muy agradecidos con todo.

• Económicamente deben tener precaución con las ideas de carencia. Esto es muy importante, porque su punto menos favorable está en su relación con el dinero.

• Y a los negativos les puede ir muy mal económicamente. Será un año de mucho trabajo pero nada agotador.

• En nivel afectivo es bueno para aquellos que inician una relación con quien luego van a vivir o se van a casar, es muy bueno para los comienzos, les vuelve más sensibles y más cariñosos

LEO:

• Tendrán muchísimo trabajo interno y una sabiduría brutal, con nuevas ilusiones, lo único que necesitan es plantarse en su lugar, sean valientes y crean en ellos mismos.

• Es un año que trae muchos cortes para ellos, muy tajantes, cuidadito con lo que se corta porque ellos son de los signos donde más divorcios se producen.

• Los leo lo van a enfocar más a la parte amorosa, es un año de mucho análisis y sentimientos encontrados un poco mareante.

• Tienen que estar preparados para cualquier cosa, porque reciben la vibración de Saturno, los que están casados van a terminar el año casados, si van a terminar en el trabajo, es el signo más misterioso que hay, pero les van a pasar cosas fuertecitas y subidas de tono, no lo manejaría como algo malo, pero estén abiertos a lo inesperado con una actitud muy flexible porque lo que pase les va a poner un camino nuevo y positivo.

• Es una energía muy súbita, muy arrebatada y les cambia la realidad en un minuto. Para ellos no es un año seguro, se les salen muchas cosas de las manos y las circunstancias los obligan a adaptarse.

• Económicamente están bien, no es un año que les afecte en eso, es más mental que otra cosa, que se dejen fluir durante el año.

VIRGO:

• Les viene un año muy transformador internamente. Es un signo fascinante, muy poderoso, pero no son tan públicos. Esas cosas del pasado, virgo estará listo para procesarlas y desecharlas.

• Tendrán un año sanador en el que van a recibir los rayos de luz de los planetas de forma espectacular.

• Deben estar pendientes de temas hormonales y ginecológicos.

• La energía que les viene es muy buena para la pareja, la abundancia y el dinero.

• Tendrá mucha relación con el amor, la restauración, el amor propio y el estar en equilibrio

• Estarán en un momento de transición y expansión y será un muy buen año para el matrimonio.

• Laboralmente será un año muy productivo, van a tener mucho trabajo y también estará muy peleado y es importante que se adapten al ritmo.

• Económicamente estarán bien y será un buen año para tener una actitud más lanzada respecto a las posesiones materiales, preferiblemente en la energía más potente que viene hasta mediados de marzo.

• A nivel mental estará a la expectativa de recibir muchas noticias sobre posibles cambios.

• Es importante que le dediquen tiempo al placer, a disfrutar y a quererse a sí mismos.

LIBRA:

• El tema amoroso es un gran asunto este año. Igual, este es un cambio de visión total para la gente libra sobre cómo han pensando los últimos años, se les cae la venda de los ojos y ven la luz.

• Es un año con un cambio de visión muy grande, nacimiento de una nueva concepción de la vida y muy importante para los libras en cuanto a la misión personal, descubrir qué vienen a hacer en la vida.

• Es un año donde hay muchas señales claras de por dónde tienen que ir.

• Les influye el sentido espiritual y tienen que escucharse, mirarse y ver qué es lo que les inspira y lo que los hace crecer, pero tienen una cantidad de energía brutal en este año y de subidón.

• Es uno de los signos más favorecidos junto con géminis y acuario, porque triangula Saturno en esta posición, entonces le otorga fuerza.

• Se les da el estudio de nuevas carreras, seminarios, cursos, idiomas y títulos

• También muy favorable en todo tipo de trámites y todo tipo de asuntos legales.

• Salen oportunidades de hacer viajes muy importantes, que transforman, que cambian la vida.

• Muchos caminos de abundancia, también de inversión, de nuevas amistades, este año trae muchas bendiciones para este signo.

• Favorecido para las entrevistas de trabajo y para el amor, buenísimo, van a poder iniciar grandes relaciones.

• A nivel económico muy bien, a nivel de trabajo, muy bien. En todos los sentidos, bien.

ESCORPIÓN:

• Van a tener momentos como de agobio e igual de mucha asfixia por el mismo trabajo, la misma relación, etc., pero es una pelea en su discurso interno, en realidad.

• Tienen una fortuna muy grande, la gente escorpio ya empezó adelante porque por lo general tienden a tener una actitud muy echada pa’lante, son muy trabajadores y muy productivos.

• Pueden cosechar, es un año de cosecha fuerte para el escorpio.

• Quien ha sido responsable en el trabajo, lo ascienden, le dan más sueldo, etc.

• Traen mucho triunfo en lo laboral en general con esta energía. Van a estar muy sensibles en el trabajo, el tema de la honradez es clave.

• Económicamente y en el trabajo la salvan, es emocionalmente donde están peor.

• En la relación de pareja, aquellos que no tengan pareja pueden sentir mucha soledad. Para los que tienen, deberán superar pruebas a lo largo del año.

• Pero son muy internas y voladas, a escorpión le pasa que luego hay cosas que no son reales y las ven como reales, es un signo muy así.

SAGITARIO:

• Es un año buenísimo para sagitario, espectacular en todos los sentidos. Sobre todo hay energía disponible para renovar su círculo de las amistades, es de los signos más favorecidos por las fiestas, las invitaciones, los viajes, la creatividad, así que ¡van!

• Es un año muuuy abundante en el que se abren muchas puertas.

• Será un 2022 muy favorable en asuntos sentimentales, en colaboraciones, relaciones públicas. Por lo que es muy importante fijarse en lo nuevo, en lo que les empodera, en lo que los hace crecer, entonces más bien es que al cambiar su visión empiezan a conectar con lo saludable, porque tenían años estancados en puntos de vista que los debilitaban.

• Les va a ir muy bien, pero van a tener que pasar determinadas situaciones que les obligan a moverse de donde están.

• La palabra que hay para ellos es MOVIMIENTO.

• Puede llegarles dinero de forma inesperada, desde loterías, inversiones o hasta que les devuelvan un dinero que venían años pidiendo.

• Se abren oportunidades de una manera súbita, entonces en momentos de estrés, respiren y confíen en que rápidamente la cosa se torna a su favor, aunque puede parecer que no ¡confíen! Traen mucha luz en la conciencia, van a estar muy existenciales, dándose cuenta de lo perfectas que son las cosas, el porqué la relación que no funcionó no tenía que funcionar porque entonces ahora empieza a fluir.

• Aquellos que estén asociados con amigos, que tengan muy claro el “dónde va” cada cosa porque si no, pueden tensarse en “no me dan dinero, tengo un negocio con un amigo”. Al final termina el negocio y termina la amistad, ¿sabes?

CAPRICORNIO:

• Estarán en un trabajo interno muy importante, será un año de descubrimiento y vienen cambios de forma de pensar. Buscarán algo que les traiga más alegría ya que vivieron la energía más pesada en los últimos dos años con Saturno, Júpiter y Marte encima. Les vienen unas bendiciones enormes por la entrada de Venus que normalmente se queda 25 días y ahora se quedará cinco meses, a partir de este noviembre. Se volverán más cariñosos y en conexión con la familia y es una energía muy abierta a nuevas uniones, bodas, fertilidad, aunque no sea la propia. Será un buen año para tener todo en orden, sobre todo herencias que han recibido o herencias potenciales. También para registros, patentes y poner atención a propiedades intelectuales, por la energía de Saturno en Acuario. Hay que poner especial atención en temas quiroprácticos de la columna. Se les van a juntar muchos temas en el mismo momento (esto es súper característico de capricornio) en una semana pasan miles de cosas y en otra absolutamente nada. Tienen que estar concentrados y tienen que respirar. Viene mucha abundancia para ellos y será un buen momento para mimarse y quererse a ellos mismos. Será un año excelente para todo lo que comiencen, relaciones, proyectos, viajes.

ACUARIO:

• Son los que lo van a vivir más fuerte. Representa un año de renovación total para ellos aunque también pueden vivir un efecto de estancamiento y depresión brutal. Ellos llevan un año con Saturno sobre su sol y va a continuar el año que viene.

• Es un año para detenerse, observarse, trabajar en ellos mismos. Podrán tener una crisis de identidad, pero cuidado porque pueden cortar con cosas que no eran las que los tenían incómodos, están incómodos por dónde están.

• Tendrán que tomar decisiones muy importantes en lo afectivo.

• Las relaciones que van bien se podrán comprometer aún más (gracias a los anillos de Saturno) y las que no, van a llegar a un punto de quiebre.

• Tendrán muchas pruebas importantes (sobre todo cuando la vibración es baja) de paciencia y madurez y tienen que resistir el último pedacito que le queda por recorrer a Saturno, que al final los dejará muy afinados. Pero será un año de gran formación de carácter, muy transformador.

• Económicamente, la posición de Saturno les va a favorecer, pero estarán pasivos, tienen que reconocer esa pasividad y agradecer lo que sí tienen.

• Vendrán oportunidades de viajes divertidos a lugares de agua. Necesitan una vibración de aguante, ponerle mucha atención a su salud, trabajar la energía de la soledad y terminarán el año orgullosos de ellos mismos.

PISCIS:

• Van a vivir la presencia de Júpiter en algunos meses y está relacionado con el equilibrio. Habrá muchas oportunidades de trabajo, porque la energía de Júpiter, contraria a la de Saturno, es muy libre. Será un año de trabajo muy duro y le van a dar especial importancia a las inversiones.

• Es un año muy bueno para crecer su patrimonio y poner atención sobre dónde poner las semillitas, checar su dinero y estructurar mejor sus finanzas.

• Es muy bueno en relación con todo lo que tenga que ver con casas: terrenos, cambios, etc. Sin embargo, hay que tener cuidado con los cambios de trabajo que serán en su mayoría por dinero. Se puede hacer si es que la persona está segura y bendice el cambio, pero hay que poner atención en la energía ambiental.

• Es un gran año para iniciar nuevos proyectos, aunque no todos saldrán del todo bien.

• Quien se dedique a algo que ama, lo verá como abundancia.

• Es muy importante la comunicación, tanto en cómo se expresan y cómo escuchan, por eso también los cambios de celulares, de computadoras.

• En los asuntos de pareja estarán bien, lo que aconseja esta energía es ser un poquito más receptivos a lo que la pareja les está diciendo.

• Es un año de negociaciones tanto económicas como emocionales donde deben llegar a acuerdos, la clave es la flexibilidad porque si se endurecen mucho en una negociación la pierden.

• Las personas piscis que no tengan pareja y quieran una relación tendrán que moverse y hacer algo por ello, hay que dar para recibirlo.