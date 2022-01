Conacyt quiere dar madruguete al CIDE: Javier Aparicio

Conacyt busca darle madruguete al CIDE para dejarlo desfondado, así lo señaló Javier Aparicio, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C., quien advirtió que a partir de mañana la comunidad realizará protestas en contra las que consideró "son acciones ilegales".

El académico señaló que a través de un aliado del CIDE, los profesores tuvieron conocimiento de que el viernes Conacyt está convocando a la Asamblea Nacional de Asociados con la idea de reformar los estatutos generales del CIDE.

Esta asamblea es el máximo órgano de decisión del CIDE pero es un órgano externo, ocho personas, su mayoría representantes del gobierno federal.

Recordó que desde hace tres meses inició el conflicto con la designación del director del CIDE sin respeto a los estatutos., y ahora se proponen tres cosas:

Primera, que para designar un director del CIDE, no deberá ser sometido a votación, sólo se tomaría nota de su designación, la segunda, cambiar los requisitos para ocupar la secretaría académica del CIDE, se sabe que debe ser un miembro de la comunidad y se propone que ya no sea así, y la tercera que consideró lo más grave, es cambiar las facultades del Consejo Académico, es decir los representantes académicos, se busca que no tenga capacidad de decisión, solo opinión, señaló.

Buscan convertir al CIDE en una paraestatal en la que el Conacyt designe al director y las decisiones del director son inapelables, todo esto lo quieren aprobar el viernes a las nueve de la mañana., detalló.

Y aunque reconoció que dichas reformas no se podría aplicar de manera retroactiva, se podría reponer el proceso e incluso podría ocurrir la renuncia de Romero, señaló.

Recalcó la preocupación debido a que las facultades de decisión internas quedarían anuladas, así como programas académicos, permanencia de profesores, etc., lo cual dijo, resulta ilegal, pues cada reforma debe pasar por consejos, primero internos y luego externos.

Finalmente señaló que esto es un intento ilegal que revela las intenciones del Conacyt de controlar al CIDE, por lo que desde mañana y el viernes la comunidad de alumnos y profesores realizarán acciones de protesta, concluyó el doctor Aparicio.