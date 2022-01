Ya nadie para a Ómicron: Dr. Alejandro Macías

Tanto en México como en Estados Unidos cualquiera que tenga síntoma respiratorio que parezca alergia o catarro, tiene una alta posibilidad de estar infectado de COVID, así lo afirmó el Dr. Alejandro Macías en el En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Llámese Ómicron o Delta es contagio de COVID y advierte el infectólogo que ya sabemos que lo necesario es utilizar el cubrebocas, no es necesario contagiarnos todos porque afectaría mayormente a la economía, es preferible contagiarse poco a poco.

El que no se haya vacunado esta es la última oportunidad, ellos son los que están llegando graves a los hospitales, o jóvenes y niños que no pudieron vacunarse. No se trata solo de un catarrito, puntualizó el doctor.

El virus no se va a ir, será otro de los virus catarrales que seguirán afectándonos como el de influeza, a lo más que podemos aspirar es a un buen nivel de inmunización añadió.

En este momento dijo ha influenza, sin embargo, COVID es dominante, dijo, por lo que sugirió que a quien le toque la vacunade influenza se la ponga.

Quien tenga más de seis meses con la última vacuna contra COVID, requiere de un refuerzo.

Finalmente, advirtió que faltan 15 días muy duros de contagio en México, observando lo ocurrido en otros países.