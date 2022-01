¿Cómo sería el cuerpo humano perfecto?

Dra Alice Roberts, anatomista, antropóloga biológica, escritora y conferencista. Ha presentado varios programas de televisión para la BBC. Ha recibido 4 doctorados honoris causa y otros premios. Entre sus varios libros están: “El gran cuerpo humano”, “Evolución: historia de la humanidad”, “Don't Die Young: An Anatomist's Guide to Your Organs and Your Health”, el más reciente “Ancestors: A Prehistory of Britain in Seven Burials”. // TW: @theAliceRoberts

Contexto:

• Alice Roberts trabajó durante tres meses junto a médicos, zoólogos, diseñadores y artistas para construir una versión mejorada de su cuerpo humano, basada en los principios de la evolución.

• Durante ese tiempo, Roberts identificó varios de los problemas más comunes en el cuerpo humano e investigó qué características evolutivas de otros animales podríamos adoptar para tener una anatomía más eficiente y duradera.

• Luego, junto a un artista digital, creó un modelo virtual del cuerpo de Alice, con base en las mejoras para crear el cuerpo humano perfecto.

Espina dorsal

• Función: Gracias a nuestra columna vertebral podemos caminar erguidos.

• Problema: El privilegio de caminar en dos patas hace que el peso que antes se distribuía entre cuatro extremidades, ahora se soporte solamente en dos. De igual manera, el diseño de nuestra columna hace que con la edad suframos dolores de espalda por la mala postura o lesiones relacionadas con vértebras dislocadas.

• Solución: Alice copió el modelo de la columna de los chimpancés, que es más corta y más rígida, y tiene más soporte y estabilidad.

Rodillas

• Función: Nuestras rodillas son una articulación compleja porque está compuesta de varias piezas que le permiten muchísimos movimientos. La rodilla soporta la mayor parte del peso del cuerpo cuando estamos parados. Gracias a ellas podemos caminar, correr, subir o bajar, sentarnos, es fundamental para el desplazamiento.

• Problema: Sin embargo, por su misma estructura es un mecanismo frágil y blanco fácil para las lesiones por la gran cantidad de fuerzas y presiones que tiene que administrar. La rodilla no tiene una gran estabilidad por sí misma, sino que depende de los ligamentos y de la musculatura más profunda.

• Solución: Imitar las patas de los emúes, un tipo de ave no voladora, que tienen el pie mucho más largo y articulaciones que funcionan como una simple bisagra. Así, aunque perdería movilidad, absorbería mejor los impactos y ganaría estabilidad.

Corazón:

• Función: Bombea sangre a todas las partes del cuerpo y la sangre suministra oxígeno y nutrientes a todos nuestros órganos.

• Problema: Sin embargo, esa tremenda responsabilidad recae en tan solo dos arterias (la coronaria izquierda y la coronaria derecha) de las que depende su correcto funcionamiento. Cualquier falla o taponamiento de ellas puede significar la muerte. POR EJEMPLO: Si una arteria coronaria se bloquea, entonces un área de los músculos del corazón queda fatalmente privada de oxígeno y muere; esto es precisamente lo que sucede en un infarto de miocardio o un ataque cardíaco

• Solución: Alice adoptó un corazón de perro, que tiene arterias auxiliares que ayudan a bombear la sangre de manera más eficiente. Además, incorporó unos "microcorazones" en las venas, que funcionan como músculos que ayudan a circular la sangre.

Vías respiratorias

• Función: Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. Permiten la entrada de oxígeno en nuestros cuerpos (inspiración o inhalación) y expulsan el dióxido de carbono (expiración o exhalación). Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de "respiración".

• Problema: Aquí hay un defecto de diseño, ya que las vías respiratorias y el paso de los alimentos comparten una sección corta pero importante de tubería en la cabeza y el cuello. La cavidad nasal se abre hacia la faringe, que, más abajo, se comunica con la parte posterior de la cavidad bucal. Luego, las vías se dividen, el aire pasa hacia la laringe y de allí a los pulmones, y la comida pasa hacia atrás, hacia el esófago. Al menos, eso es lo que debía suceder, pero la configuración habitual permite que la comida baje por el camino equivocado, hacia la tráquea, mientras que el aire puede tragarse.

• Solución: Separar el tracto respiratorio del digestivo, para evitar obstrucciones. También sugiere que sus pulmones sean más pequeños y compactos y que, como algunas aves, tenga pequeños sacos de aire que ayuden a circular el aire de manera más eficiente.

La piel

• Función: Es el órgano más grande del cuerpo humano. Aproximadamente se calcula que tiene una superficie de alrededor de 2 m2 y un peso de 4 kg, lo que supone aproximadamente el 6 % del peso corporal total. La piel nos sirve para protegernos de: factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. La piel contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, que es un pigmento químico que sirve como defensa contra los rayos ultravioleta que pueden dañar las células de la piel.

• Problema: Los rayos ultravioleta del sol deterioran la piel y le pueden causar daños severos, como el cáncer. Aun así, exponerse al sol es necesario para producir vitamina D.

• Solución: Copiar a algunos anfibios y reptiles, cuya piel se oscurece y crea escudos anti-uv en algunas partes del cuerpo, mientras que en otras se vuelve más clara para absorber la luz solar que el cuerpo necesita.

La vista

• Función: La función del ojo es percibir y captar las imágenes del exterior, de manera que una vez recibidas puedan ser enviadas al cerebro. Los humanos somos seres mayormente diurnos, pero por diversas razones cada vez permanecemos más activos durante la noche.

• Problema: Con la edad nuestros ojos se van degenerando y perdemos la vista o tenemos otro tipo de problemas como cataratas.

• Solución: Para empezar necesitamos pupilas más grandes para que capturen más luz, como los búhos. También copia el modelo de algunos animales marinos, como los pulpos, que desarrollen estructuras independientes para cada ojo, con lo cual no tendríamos un punto ciego.

Oído

• Función: se encarga de transmitir los sonidos del exterior al cerebro

• Problema: Con los años, vamos perdiendo la capacidad de detectar algunas frecuencias.

• Solución: Para arreglar ese defecto, la solución es tener orejas más grandes y móviles para que puedan dirigirse a la fuente que emite el sonido que nos interesa.

Embarazo

• El problema con el embarazo es que es muy doloroso. Para evitarlo, Roberts propone el sistema de los canguros, que nacen del tamaño de un fríjol y crecen y se amamantan dentro del marsupio de la madre.

• Ese cambio implicaría llevar al bebé en la bolsa y producir leche durante años para que alcanzara un desarrollo óptimo.

¿Misión cumplida?

• Luego de esta aventura evolutiva, no se encontró el cuerpo perfecto.

• Para Alice Roberts la creación o adaptación de nuevos órganos conlleva la aparición de nuevas enfermedades.

• De igual manera, por cada mejora que hizo, tuvo que hacer algún tipo de sacrificio.

• Esto demuestra que el cuerpo humano no es un conjunto de piezas que se puedan intercambiar, sino un sistema complejo que funciona como un paquete completo.