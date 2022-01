Contagio COVID, similar a nivel más alto de segunda y tercera ola: Clark

En términos de contagio ya estamos en niveles muy similares a los que vimos en los momentos de mayor contagio en la segunda y tercera ola, se han identificado 6 mil contagios al día, así lo señaló el director del gobierno Digital de la CDMX, Eduardo Clark; con respecto a contagios dijo que hay 985 hospitalizados en el Valle de México, es decir un nivel de 11%.

Recalcó la hospitalización continúa desacoplada respecto al contagio de casos COVID, en el Valle de México.

Con respecto a las pruebas COVID, reconoció que hay una demanda superior a la vista incluso hace un año, detalló que desde la semana del 27 de diciembre se realizaron entre 10 y 7 mil pruebas. Actualmente se realizan entre 19 a 23 mil pruebas al día un incremento tres veces mayor y se busca llegar a 30 mil por la demanda.

Señaló que en parte se han visto rebasados porque el personasl de salud está repartido entra aplicación de vacunas y pruebas a diferencia del año pasado,

Asimismo dijo que otro factor de sobresaturación en las pruebas es que algunos empleadores las requieren al personal para regresar al trabajo, lo cual impide que todos se puedan realizar la prueba.

Esta dijo solo debe realizarse en caso de sospecha, no solo por quietarnos la duda.

Por ello dijo, se acordó con el IMSS y cámaras empresariales no solicitar esa prueba a menos de que haya síntomas o haber estado con un positivo en los últimos días, fuera de eso se debe privilegiar que los sospechosos se puedan realizar la prueba.

Respecto a las escuelas dijo que no se podrá hacer una prueba a más de un millón y medio de alumnos de educación básica, además de que pedir una prueba negativa el primer día no es garantía de no contagio.

En relación a la vacunación, esta semana dijo inmuniza con la segunda dosis a los menores de entre 15 y 17 años de 16 alcaldías en 8 sedes.

El jueves inicia la vacunación de refuerzo para el personal docente con la vacuna Moderna, y vacuna a rezagados de primera y segunda dossi en dos sedes y estimó que para el 18 de enero iniciarían el refuerzo a personas de 50 a 59 años quienes serán reforzados con AstraZeneca.

Y a quienes pidió registrarse en línea tener una mejor planeación por alcaldía y agilizar la atención.