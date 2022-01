Aumentan los casos COVID en tripulación de aerolíneas: Capitán Salazar

Los casos de COVID positivos en tripulación están aumentando, Aeroméxico es la aerolínea que da a conocer cifras de 7 pilotos y al menos 200 sobrecargos, así lo advirtió el capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Riscod.

El capitán afirmó que, aunque las empresas podrían hacer ajustes para no aceptar vuelos esto no puede ocurrir tan rápido debido a los descansos programados que se realizan cada mes. No hay todo el personal que se requiere.

El reemplazo de pilotos es lo más complicado, pues afirma que, en el caso de Aeroméxico, por ejemplo tienen 3 tipos de avión de os cerca de 2 mil pilotos no todos pueden volar todos estos aviones, Un piloto de 787 no está capacitado para volar un 737

Modificar los márgenes de descanso no es tan sencillo, pues hay que buscar quien sustituya a un piloto que cubre a otro. Asimismo, agregó que no se puede poner a dos copilotos en un vuelo, "es una cuestión muy complicada hacer este tipo de reajustes", señaló.

En su caso, comenta que dio positivo luego del fin de año, y será mañana cuando incorporará al trabajo, con la prueba requerida, y de rigor que piden en algunos vuelos, como en el caso de Corea en donde las medidas son estrictas.

Señaló que es difícil para los pasajeros que además de llegar a registrar tengan que estar realizándose pruebas, pues afirmó que en el avión la gente se puede sentir segura cuando vuela, los contagios se dan en la vida cotidiana, afirmó.

Y afirmó que el sistema de circulación de aire y los filtros son seguros por lo que rechazó que la gente se contagie en vuelo, dijo que es mayor el riesgo al recoger el equipaje con las conglomeraciones que se hacen, señaló.