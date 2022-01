No se han tardado 7 sino 20 años en meter a la cárcel a este cerdo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; hace cerca de 23 años acudí a una cita de un trabajo que encontré en el periódico y tuve la opción de no regresar, compartió la comediante y standupera Mónica Escobedo, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, narró que a la edad de 19 años acudió a oficinas de Gutiérrez de la Torre en la Ciudad de México junto con una amiga, donde este sujeto les pidió, por separado, cambiarse de ropa y ponerse una minifalda, además de caminar para poder mirarla. "Me dio pena, culpa, asco, y me dio mucho sentimiento entonces mi amiga y yo salimos, me acuerdo que no hablamos en un rato así de ¿qué nos acaba de pasar? ¿En dónde caímos?", compartió.

Mónica Escobedo señaló que por fortuna ella vivía con sus papás y 'abría el refrigerador y había algo de comer' pero le da mucho coraje que Gutiérrez de la Torre abuse de su poder para captar a jóvenes a las que no les queda otra opción que quedarse con el señor por un sueldo además miserable.

Finalmente, la standupera se dijo dispuesta a ir a declarar, aunque espera que no le salgan con que ya expiró el delito por haber ocurrido hace dos décadas.