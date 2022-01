Importante vacunar a los niños contra COVID: Doctor Carlos del Río

Importante vacunar a los niños, ahora se están hospitalizando más que los adultos, afirma el epidemiólogo y profesor de medicina en la Universidad de Emory, Carlos del Río.

El doctor detalló en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, “que si ya tuviste COVID tienes una protección por lo menos de 90 días, sin embargo, afirmó que lo recomendable para quienes se han recuperado de COVID es ponerse el refuerzo lo que dará una mejor inmunidad al virus.

No obstante, dijo que aun no se sabe si ya tuviste COVID y te reinfectas, esto sirva como un refuerzo, “no hay como saberlo porque no hay prueba de laboratorio que lo diga”.

En el caso de los niños, señaló que “no cabe la duda que vacunarlos niños es importante, sino vacunamos a los niños están a riesgo de enfermarse, hay muchas infecciones en niños y ahora se están hospitalizando más que los adultos”.

Ante la variante ómicron, que se ha generalizado en el mundo dijo que “si estás vacunado el número de días de confinamiento si te infectas puede ser reducido, pero lo importante es hacerse una prueba antes de decidir salir a la calle, luego de haber sido contagiado”.

El epidemiólogo se dijo sorprendido de lo altamente transmisible que es la variante Ómicron, por lo que reitero “si estas vacunado no ha problema, sino lo estás, cuidado”, concluyó.