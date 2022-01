Comité Nacional de Elecciones está dividiendo a Morena: Susana Harp

"Empezamos muy mal, la paridad de género no es poner tres y tres, sino apelar a la igualdad sustantiva es ponernos a las mujeres en donde sí tenemos posibilidad de ganar", así lo señaló la senadora de Morena, Susana Harp quien señala que es el Comité Nacional de Elecciones quien está dividiendo a Morena.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, afirmó que para Oaxaca la moneda está en el aire, "no hay candidato ni candidata".

La senadora detalló que durante el proceso realizado el 22 de diciembre en el que con base a encuestas el senador Salomón Jara y ella resultaron electos, Mario Delgado les aclaró que el resultado "no implica nada", por lo que tuvieron que esperar a que el proceso terminara con Tamaulipas porque iban en orden alfabético, y hasta el final se aplicaría la paridad de género. "O sea el tema de las encuestas era importante, pero no era lo que iba a determinar, sino que también se aplicaría la paridad de género".

Tras varias horas de espera en las que fue discutida en privado la paridad de género, se informó la regla de que "en los primeros tres estados en los que Morena es fuerte, es decir Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se iba a respetar quien hubiera ganado el mayor número de encuestas, y en el resto se compensaría la paridad de género".

Ante tal situación señala la senadora, "empezamos muy mal, la paridad de genero no es poner tres y tres, sino apelar a la igualdad sustantiva es ponernos a las mujeres en donde sí tenemos posibilidad de ganar".

Ella señala estar entre las seis mujeres electas, como la segunda mujer más competitiva en el estado más competitivo para Morena, esa hubiera sido la aplicación de la paridad de género, dijo.

Sin embargo, afirmó "no estoy pidiendo que quiten a Salomón Jara, no estoy yendo contra ninguna persona, ni estoy pidiendo que se divida Morena, ni me voy a salir de Morena".

"Lo que estoy pidiendo a la Comisión de Justicia de Morena es que chequen los criterios de cómo se aplicó la paridad de género, el criterio de competitividad y la no aplicación del criterio de alternancia".

Señaló que el día 26 luego de trabajar en la elección e impugnar, Maqui Ortiz, aspirante a Tamaulipas le compartió que en la página oficial de Morena había un documento firmado desde el 18 de diciembre, con el nombre del candidato seleccionado y la candidata para Durango, firmado por el Comité Nacional de Elecciones de Morena a excepción de la senadora Citlali. "La pregunta es ¿A qué nos citaron?"

La senadora afirmó que no ha tenido contacto con el Presidente desde 2020 y que "es la Comisión Nacional de Elecciones la que está dividiendo a Morena, con este proceso tan poco claro y transparente".

Afirmó que seguirá trabajando para los principios de Morena pese a haber recibido invitaciones de otros partidos, mismas que ha rechazado y que cuenta con un recurso más "ir a la Sala Superior", nuestro argumento es más allá de la paridad y la alternancia, afirmó, pues lo que enfrentó "fue una burla", la elección ya estaba pactada, por lo que reiteró "pido que desde adentro se sigan las normas".

Finalmente compartió que le fue notificado que "Morena no ha definido por candidato o precandidato, que nada más se seleccionó a la persona que va a coordinar la defensa de los trabajos de la cuarta transformación, por lo tanto, no hay candidato ni candidata en Oaxaca, la moneda está en el aire.