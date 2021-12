No vi coronarse al Atlas en el Estadio Jalisco y me arrepiento: Trino

La victoria del Atlas es una emoción muy grande pero te soy sincero, no fui al estadio y me arrepiento mucho pero también cuido mi salud; yo sentía que si volvíamos a perder me iba a ir muy mal físicamente, compartió el monero Trino en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que perdiendo 3-2, con todo en contra, en el Estadio Jalisco se van a penales, "me da un infarto", expresó. También compartió que el Club León es su segundo equipo en la vida, pues su alineación de los 70's lo hizo vibrar mientras su equipo estaba en segunda división.

Al preguntarle de dónde nació su afición al Atlas, narró que su papá "los hizo" del Atlas como una especie de venganza familiar, ya que su padre era 'chiva' y 'se fue por cigarros' cuando tenía 14 años.