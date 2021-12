Dije que estaría en la boleta electoral del 2024 y por esa razón me siento muy tranquilo de que ahí voy a estar como candidato a la presidencia, voy a ganar a la buena con Morena, aseguró en Así el Weso el senador Ricardo Monreal, al recalcar una vez más, su interés por ser el candidato de la 4T en las próximas elecciones presidenciales.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado descartó que Andrés Manuel López Obrador les haya marcado el paso a los que aspiran a ser candidatos electorales de Morena para las próximas elecciones o las presidenciales del 2024, con su frase “El que se mueva al centro, no sale en la foto”.

Señaló que lo toma como una expresión normal del presidente de la Republica que da apertura al próximo proceso electoral a llevarse a cabo en seis meses. Ante esto, Monreal cuestionó la efectividad de las encuestas, siendo el método más socorrido de Morena para definir sus candidaturas y dirigencias partidistas dentro de todos sus procesos internos, al calificarlas como un método desgastado y poco confiable por la falta de transparencia.

Monreal hizo un llamado a todos los participantes y propuso experimentar con nuevos procesos innovadores y modernos que puedan satisfacer a los militantes, y puso como ejemplo la elección primaria, pues dijo ser un método que dejaría menos divisiones dentro del partido y el que se acerca más al ideal de profundización de la vida partidista.

El senador aseguró no necesitar el cobijo de las estructuras del poder para lograr una candidatura y dijo sentirse tranquilo y satisfecho con todo el trabajo logrado desde que se unió a las filas de Morena, pues confirmó que desde hace meses ya no pertenece a la elite de la Cuarta Transformación, al ya no ser escuchado por el presidente, pues dijo ya no tener la misma cercanía que tenía con López Obrador.