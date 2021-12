En México el problema sigue siendo Delta: Dr. Francisco Moreno

En México el problema no es Ómicron, sigue siendo Delta, así lo afirma el médico internista e infectólogo, Francisco Moreno quien advirtió "esto no se ha acabado, hay que seguir cuidándonos".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el especialista del Hospital ABC, detalló que Ómicron es una variante con mucha mayor transmisibilidad, pues en los lugares donde ha a parecido ha desplazado rápidamente a Delta.

Estructuralmente es la más diferente a las anteriores, pues tiene 30 mutaciones en la llave que permite la entrada a las células, y son estos cambios los que impiden saber que tan efectivas sean las vacunas.

No se sabe de su agresividad, dijo, puede ser una variante menos agresiva, aunque más transmisible, lo que podría hacer un equilibrio, pero eso aún se desconoce, y aunque las noticias son alentadoras pues los infectados no han tenido complicaciones, recalcó que en México Ómicron no es el problema.

Sin embargo, advirtió que hay que entender en México que Delta sigue siendo el problema con más de 3 mil casos diarios, viene el invierno y solo hay 50% de la población vacunada, lo que implica que debemos seguirnos cuidando, pues "mientras haya gente que siga infectándose, son fábricas de virus que pueden ser defectuosos y peligrosos".

Esto no ha terminado, advierte el infectólogo por lo que pide a la población seguir usando el cubrebocas en espacio cerrados, y a las autoridades mayor claridad y modificar la logística de vacunación pues dijo "no podemos ser uno de los peores países de Latinoamérica en vacunación", que nos dejen ayudar, concluyó.