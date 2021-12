"No es normal" que México no sea un país más rico: Viridiana Ríos

“No es normal” que México no sea un país más rico, no es normal que tenga al 53% de su población viviendo en pobreza con menos de 3 mil 500 pesos al mes, y que tengamos una clase media tan pequeña, tan precaria y empequeñeciéndose, así lo señala la escritora, Viridiana Rios en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

"No es normal" es el libro que esta noche presenta la autora en el FIL Guadalajara y en el que versa que la situación de los mexicanos "no es algo que venga de López Obrador, no se va a acabar cuando él se vaya, no se acabó cuando se fue Peña Nieto o ni se acabó cuando se fue Calderón, es una situación sistémica y puede ser porque no tenemos el diagnóstico correcto”.

Viridiana afirma que la gente pensaría que todos es causa de la corrupción, pero aun si ésta no existiera y si el Estado de derecho se implementara de manera casi perfecta, continuaríamos teniendo un país de profundas diferencias porque las reglas del juego están mal hechas, hay que cambiarlas.

El sistema político no ha sido suficientemente democrático y las voces de las clases medias no se han reflejado, afirma la escritora y señala “no es normal que las clases medias paguen más impuestos que un billonario, no es normal que la banca abuse de nosotros, la banca mexicana tiene una regulación tan pobre que alcanza un mayor retorno que el 82% de los países del mundo”.

La desigualdad y falta de oportunidad pululan en México y afecta a todos y advierte que “nacer en las clases bajas en México es caminar en campo minado”, pisas una mina y caes en pobreza y esas minas a veces son la muerte de la madre, que el padre pierda el trabajo, que tienes dislexia y no te va bien en la escuela, esas personas son pérdida de talento y por falta de oportunidades quedan en manos de la migración o del crimen organizado, señala.

En relación con asistencialismo de la actual administración, afirma que “le puedes enseñar a pescar o dar pescado”, pero “no podemos satanizar el asistencialismo”, afirma Viridiana y señala que hay gente que va a necesitar que “se le de pescado”, por lo que la cuestión es complementar.