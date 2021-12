La reforma más importante es la de salud: Ricardo Raphael

El presidente regresa a lo que llamó 'la plaza de la democracia', su popularidad sobrevivió un par de años complicadísimos para cualquier mandatario en el mundo y unió su mensaje de supervivencia personal a la del país, lo que despertó las emociones, así comienza el periodista Ricardo Raphael su análisis del tercer informe del presidente López Obrador.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el periodista detalla que el presidente construyó una narrativa de gran triunfo, independiente de sí es justo o no el balance que hizo de sí mismo y de la institución, y señala que, "aunque hay quien diga que hubo acarreados, la mayoría de la gente genuinamente quería ir a abrazar a su presidente, 7 de cada 10 mexicanos siente que es uno de los suyos el que está gobernando".

Señala que el presidente llega con una popularidad de más del 70%, p pues casi dos tercios de la población que se siente a gusto con quien está llevando las riendas del país.

El discurso dijo esta construido en un mensaje sobre política social lo que une, dejando al final lo que separa.

Lo que afirma Ricardo es positivo es el compromiso que hizo de darle la vuelta a la salud que deje de ser un privilegio para que sea un privilegio, que habrá médicos, infraestructura, y medicinas.

El segundo gol, afirma Ricardo fue el salario mínimo, su administración lleva ya incremento del 65% y ayer entregó en consenso con el sector patronal un 22%, "mandó al carajo la idea de que hay que generar riqueza arriba para que luego distribuya hacia abajo, yo te diría que bueno que se fue al carajo la idea".

Con respecto al nuevo Conacyt, señala Ricardo, es parte de su agenda pendiente, el presidente está convencido que el sector universitario y científico tiene privilegios, se está metiendo duro, rudo y desatinadamente contra ese 18% que tiene un título universitario, señala.

En cuanto al Ejército, señala Ricardo "hace una afirmación con la que no me siento cómodo, igual que me pasa con el tema universitario. El dice que no está militarizando porque los militares no están utilizando la fuerza para hacer sus tareas", lo que señala es una formulación engañosa.

Le dio varios puñetazos a sus adversarios como para decirle a sus adversarios voy a hacer contigo lo que se me dé la gana y cuenta con un respaldo suficiente, advierte Ricardo.

Lo que anuncia no se si sea posible consolidarlo, pero a reforma más importante es la de salud, creo que si da centralidad al IMSS en esta reforma que aún no anuncia al congreso, sí podría lograrlo. Ojalá se centre más en esta que en la energética.

Ricardo reconoce que veníamos de un ambiente de mucho malestar, que no era compartido, lo que el presidente hizo fue ponerle palabras, e incluso inducirlo, la pluralidad del país no nos ha entregado una oposición que capaz de nombrar sus propias razones del malestar. No hay voces que señalen lo que está mal en el país, concluyó.