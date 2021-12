'Los muertos y el periodista' no es un libro esperanzador: Óscar Martínez

"Los muertos y el periodista" es una crónica ensayo que tiene como columna vertebral el asesinato de dos de mis fuentes, no es un libro esperanzador, señala el periodista salvadoreño y jefe de redacción de "El Faro", Óscar Martínez, quien se reconoce harto de la situación que prevalece en su país.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Óscar comparte la lamentable situación que narra en su libro: "tres muchachos pobres, condenados a una vida miserable, salvadoreños que fueron asesinados, yo creo que el hecho de tener una relación conmigo hizo que dos de ellos fueran asesinados de una manera brutal".

Es un libro que afirma visita el fondo al que hemos condenado a una gran parte de la población, es una historia encerrada que sacó en la pandemia, que no tiene fin y sigue en los bajos fondos, ese reflejo del 60% de la población que vive de la informalidad, aquel que si no trabaja no cena esa noche.

Comenta el caso de Rudy a quien un chico de la calle a la que tuvo que definirle el adjetivo 'feliz'.

Óscar comparte la situación por la que transcurre actualmente su país, El Salvador, con Nayib Bukele, "es un país que tiene un caudillo que la gente adora", un autócrata con el 86% de popularidad a quien le estorba la democracia para ejercer el poder, que impuso una sala Constitucional, cambió al fiscal general de la República, que ha reinterpretado la Constitución para poder reelegirse entre otras cosas.

Por ello afirma con honestidad "estoy en un momento donde tengo bien poca esperanza", estoy cansado de lo que veo que como un salpullido proliferan los caudillos en Latinoamérica, lo que tiene que ver con las cosas que no sabemos como lo es la paz, sociedades que no saben cómo ejecutarla.

Para "El Faro" afirma su jefe de redacción, han sido momentos muy difíciles, en especial para las mujeres, "creo que vamos a acabar presos algunos periodistas de El Salvador", pero afirma Nicaragua no se queda atrás, es un momento muy complicado, "El Faro" está en la mira de Bukele desde hace mucho tiempo, concluye.