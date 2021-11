Amparo, una opción para combatir el “Acuerdo” de AMLO: Clemente Castañeda

Preocupado por la manera en que se ha conducido el gobierno, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, Clemente Castañeda, afirmó que el "Acuerdo" del Presidente busca crear un estado de excepción administrativa, opacidad y discrecionalidad, por lo que señala el amparo es una opción para combatirlo.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el senador advirtió que el acuerdo genera un estado de excepción y reconocimiento de derechos, para tratar de agilizar las obras; pero en el fondo es ocultar información, vulnerar derechos y obstaculizar el sistema de planeación que debe tener el Estado mexicano.

Y aunque afirma que ya se revisa la controversia constitucional, ésta solo puede ser presentada desde las mesas directivas de las Cámaras, lo que dijo es "muy complicado" pues las mesas están en manos del partido oficial.

Advirtió, que no obstante hay diálogo permanente entre las fuerzas políticas, preocupación colectiva pero también buen ánimo para afinar la estrategia conjunta que en este caso sería el amparo.

Sentenció "vamos a combatir este acuerdo con todos los elementes que tengamos a la mano, sin dejar de denunciar las intenciones que están detrás de este acuerdo que emite el titular del Ejecutivo".

Las intenciones del Ejecutivo dijo, es "crear un estado de excepción administrativa, la opacidad, la discrecionalidad y brincarse el andamiaje de todo el andamiaje reglamentario jurídico en el que debe estar sujeta cualquier obra de infraestructura".

Finalmente reconoció que será una lucha que no se resuelva de la noche a la mañana, sino un problema que se tiene que ir resolviendo poco a poco.

Respecto a la reforma eléctrica dijo "está muerta", MC no acompañará bajo ninguna circunstancia el planteamiento del poder Ejecutivo, no puede pasar y no contará con nosotros, sentenció.

Con respecto a la elegibilidad de la ministra Loreta Ortiz, dijo puedo afirmar que voté por ella, espero que mantenga esa posicion de profesionalismo y se avoque a los temas que le competen que es la impartición de justicia más alla de sus filiaciones políticas que nunca ha ocultado, concluyó.