Enfermedades que te hacen subir de peso

Dra. Rocío Salas-Whalen, Experta en Endocrinología y Obesidad Estudió su especialidad y subespecialidad en las universidades Albert Einstein en Nueva York, el Instituto John Hopkins y la Universidad de Maryland en Baltimore. Tiene más de 10 años de experiencia en el tratamiento de trastornos hormonales, obesidad y salud de la mujer.

Mariana Saenz, Directora de Alianzas Estratégicas One With You.

1. Síndrome de Ovario Poliquístico:

• Es la enfermedad gineco endocrina más frecuente durante la edad fértil de la mujer.

• Está asociado con la aparición temprana de diabetes, hipertensión e incluso infertilidad en el 50% de las mujeres que lo padecen.

• OJO: El 70% de las mujeres que lo padecen también muestran sobrepeso u obesidad

¿Qué provoca el Síndrome de Ovario Poliquístico?

• Aunque hay una fuerte influencia de carga genética también se asocia a un estilo de vida sedentario y a una dieta no saludable.

¿Cómo puedo saber si lo padezco?

• Hay una serie de criterios con los que tu médico puede diagnosticar esta enfermedad, se llaman criterios de Rotterdam, algunos de ellos incluyen:

 Alteraciones en la menstruación, sangrados irregulares o periodos mayores a 35 días.

 Un alto nivel de hormonas masculinas en la sangre, lo puedes notar con la presencia de vellos en zonas típicamente masculinas (cara, pecho, espalda).

 Ovarios con un volumen mayor a 10 cm3 o con más de 12 folículos de entre 2 y 9 mm.

¿Por qué provoca obesidad?

• Resulta se ser que dentro del cuerpo las hormonas envían las señales metabólicas que le indican a nuestro cuerpo cuando es momento de dormir, comer, acumular grasa, etc.

• El SOP es un desorden en estas hormonas, lo que significa que los patrones de acumulación de grasa, velocidad metabólica y demás se ven seriamente afectados.

¿Tiene cura?

• Un doctor debe determinar cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente, pero en general este incluirá terapia hormonal y cambios en el estilo de vida; como la adopción de una dieta saludable, realizar ejercicio frecuentemente y mejorar los patrones de descanso.

2. La resistencia a la insulina

• La insulina es una hormona que produce el páncreas que ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre. La resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasas e hígado (donde se usa y almacena para obtener energía), no responden a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre. Si no se trata a tiempo, esto puede provocar Diabetes tipo 2.

¿Por qué afecta mi peso?

• La resistencia a la insulina puede tener como efecto el sobrepeso. De hecho, la hiperglucemia hace que el hígado convierta el exceso de glucosa en triglicéridos. Estos se depositarán como células grasas en las caderas, los muslos y el abdomen, en forma de grasa.

¿Cómo me doy cuenta?

• Fatiga después de comer o entre comidas

• Insomnio

• Cambios de humor

• Ansiedad

• Depresión

• Dificultad para bajar de peso

• Retención de líquidos

¿Tiene cura?

• No hay un solo tratamiento, debe trabajarse de la mano del paciente, pero sí hay algunas sugerencias que pueden ayudar contra esta condición:

 Actividad física – ejercicio HIIT y pesas

 No comer más de 3-4 veces al día

 Comer alimentos de bajo índice glucémico

 Dieta baja en carbohidratos y alta en fibra

 Ayunos intermitentes

 Una buena suplementación – vitamina C, D, magnesio, zinc, antioxidantes, carnitina, inositol y fibras.

3. Desequilibrio hormonal

• Las hormonas se transportan hasta los tejidos y órganos del cuerpo por medio de la sangre y son las encargadas de enviar mensajes para indicarles qué hacer y cuándo hacerlo, sea, ¡son las responsables de regular muchísimos procesos dentro del cuerpo!

¿Qué es un desequilibrio hormonal?

• Cuando los niveles de una o varias hormonas se elevan o disminuyen fuera de los rangos normales estamos hablando de un desequilibrio hormonal. Estos pueden tener consecuencias como aumento o pérdida repentina de peso y/o masa muscular, en muchos casos personas que padecen dificultades para perder o ganar peso suelen sufrir de desequilibrios hormonales.

Señales de un desajuste hormonal:

• Aumento excesivo de peso, por desajustes en el metabolismo

• Piel sudorosa

• Pérdida de deseo sexual

• Caída del cabello

• Cansancio extremo

• Acné crónico

• Pérdida de masa muscular

• Problemas digestivos

• Estreñimiento

• Menstruaciones abundantes o irregulares

• Hinchazón

• Dolor crónico en músculos o articulaciones

• Debilidad

¿Se pueden regular?

• Diagnosticar un desajuste hormonal suele tomar tiempo porque los síntomas pueden fácilmente confundirse con otras enfermedades. Por eso, es importante consultar a un endocrinólogo. También hay algunas recomendaciones que pueden ayudar a mantener nuestros niveles de hormonas saludables, como son:

 Mantener una dieta saludable

 Evitar el estrés

 Dormir lo suficiente.

 Realizar actividad física de manera periódica

