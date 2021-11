Se tomó la decisión de inundar a Tula para salvar a la Ciudad de México, así lo confirma Daniel Moreno, director de Animal Político, tras el análisis e investigación del caso que, debido a las pérdidas humanas dijo, era pertinente analizar la cadena que llevó esto.

En entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco, Daniel Moreno señaló dos problemas fundamentales para lo ocurrido, el primero, lo que pasó la noche y madrugada de ese día, pues subraya, hay un intento de conversación de WhatsApp en los que eran sus jefes y la doctora encargada en caso de emergencia.

Sin embargo, dijo "hubo claramente omisión de parte de las autoridades del IMSS de Hidalgo, de parte de Protección Civil local, de pate del gobierno municipal, del gobierno estatal que no movieron un dedo para ayudar a los pacientes del hospital".

Aun cuando los trasladaron a la parte superior del hospital, terminaron ahogándose por la falta de aire, debido a la falta de energía para hacer funcionar los respiradores siete murieron de inmediato al ser desconectados y otros siete posteriormente, señala.

En respuesta al cuestionamiento de ¿Por qué se inundó Tula? Dijo, "básicamente se tomó la decisión de inundar a Tula para salvar a la Ciudad de México, la Comisión de Aguas de la CDMX, e incluso la Comisión de Aguas del Estado de México, a las nueve de la noche, ante el desbordamiento de presas decidieron expulsar las aguas pluviales y negras hacia el río Tula para que esto no se fuera a la capital y a los municipios conurbados".

Señaló que desde 2017 con el túnel Emisor Oriente, el agua la mandaban a las presas y de ahí a Tula, sin embargo, se tenían que hacer obras para que esto no tuviera consecuencias para Tula, pero no se hicieron las obras suficientes para evitar este tipo de situaciones, dijo Moreno.

Recalcó que desde las 9 de la noche se tomó la decisión y no se le dijo nada a nadie, tuvieron por lo menos tres horas para que los pobladores fueran desalojados y el IMSS sacara a sus pacientes, pero no hubo un sistema de alerta y terminó en una tragedia.

Esto no debería quedarse así, señala Moreno, debería tener responsables. Estamos hablando de los titulares de Conagua, de Sacmex, ellos son los que tomaron la decisión que señala está documentado que no hubo una conexión con Protección Civil que debió estar en esta decisión y no estuvo, y el hospital le estalló al IMSS, concluyó.