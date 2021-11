Lo feo de la COP26, no invitaron a las víctimas: Luis Zambrano

Si seis años después estamos hablando de refrendar lo acordado, quiere decir que perdimos seis años, en el mejor de los casos, si se logran firmar todas las declaraciones que se han propuesto, así lo señaló el investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México Luis Zambrano, en torno a lo expuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26.

El investigador coincidió con Greta Thunberg quien ha señalado "mucho blablablá y poca acción" y tristemente lo ve como un vaso medio vacío lo ocurrido en la conferencia.

Zambrano puntualizó lo que ocurrió en la conferencia como:

Lo bueno, que hay mucho más ruido que antes, pues las anteriores ediciones de la conferencia perdieron escenario, "nos saltamos una y otra fue en Polonia y nadie se acuerda, ahora hubo mucho más movimiento de activistas y líder mundiales. La gente ya empezó a poner las antenas en la COP.

Lo malo, estamos en puras promesas, cada país puso sus metas y no las están cumpliendo, entre ellos México, solo un país de África ha cumplido, los demás países no están cumpliendo el Acuerdo de París, porque el cambio climático no está dentro de su objetivo primario, señaló.

Y lo feo, "invitaron a los perpetradores, pero no a las víctimas", afirmó que todos los países que están sufriendo el cambio climático como: Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Myanmar, Puerto Rico, Haití, no pudieron ir a la COP26.

Señaló que además de no tener visa porque no han sido vacunados, no hay dinero suficiente, ni les daban la acreditación, pero sí había más de 500 registros de empresas a favor de las empresas que generan CO2 y como eran VIP se les dio acceso. "No se escucha a las víctimas, señala el investigador.

Y remata diciendo que hay una confusión muy grande al pensar que el programa de gobierno "Sembrando Vida" mejora las condiciones del cambio climático, señalo.