Ante desabasto, no seremos cómplices: Padres de niños con cáncer

Tras 21 reuniones realizadas, a partir del 30 de junio con autoridades de Salud y funcionaros médicos, estas fueron suspendidas desde hace mes y medio y los medicamentos para los niños con cáncer dejaron de llegar, así lo refirió el señor Omar Hernández, representante de padres de niños con cáncer en el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco.

Ante tal situación, el señor Hernández señaló "no seremos cómplices de que las cosas no funcionen y quedarnos callados".

Refirió que en los hospitales de Veracruz, Guerrero, Ixtapaluca les dijeron que llegaría el medicamento desde hace 15 días y no ha sido así, rompiendo con ello el protocolo de tratamiento que les va a afectar a los menores a la larga, pues los oncólogos tienen que cambiar los protocolos de aplicación por desabasto.

Tras la manifestación realizada ayer en el AICM, doctor Enrique Pérez Olguín del INSABI llegó para atenderles y señaló que sí hay medicamento, que llegará a los hospitales el día 1 5 o 20 y que el retraso se dio por falta de comunicación con los hospitales.

Sin embargo, el día de hoy se realizará la reunión virtual 22, no obstante, los padres hicieron la consigna de: Si no estaban los directores de los hospitales señalados por incumplimeinto en tratameintos, nuevamente el lunes se hará una protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues el señor Hernández afirma que las cosas no están funcionando como debe de ser.