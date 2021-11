Sedena construye al margen de la ley gubernamental: Ivonne Melgar

Entre los hallazgos más escalofriantes entregados por la ASF, encontramos que el Ejército construye al margen de la ley gubernamental, así lo señaló la periodista Ivonne Melgar en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco.

Melgar detalló que hay tres entregas de la cuenta Pública de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) junio, finales de octubre y febrero próximo.

En relación a la primera comparte la periodista, tenía muchos hallazgos sobre los programas sociales en cuanto a beneficiarios y señalamientos de cómo se ejercer el gasto público, era tan relevante y se perdió en la controversia de cifras de lo que habría que costar la cancelación del NAICM.

La cifra no gustó, se abre una controversia y la ASF en lugar de analizar, explicar y sustentar se puso nerviosa y dijo es un error, lo vamos a arreglar y le devolvió al presidente lo que quería escuchar, y le dieron gusto al presidente. Quedó atrás el análisis de los gastos tan relevantes que nos daba esa cuenta pública y no se corrió a Agustín Casa Rafael que era pretensión de Morena.

Con la nueva cuenta y la nueva legislatura afirma la periodista, “tenemos la obligación de revisar con consciencia eso que la ASF le dice a gobiernos estatales y dependencias “no está justificado lo que hiciste esa cantidad de dinero, todavía no me demostraste con papeles si realmente lo gastaste, pagaste de más, hiciste contrataciones indebidas entonces tienes que solventar esas cifras”.

“Arender a leer esto sin caer solamente en la descalificación mediática es lo que tenemos que hacer como sociedad, no lo hemos hecho, no lo han hecho los políticos y los legisladores no lo hacen”, reitera la periodista y afirma “La legislatura pasada nos quedó a deber mucho en esta revisión”.

Hoy tenemos varios hallazgos, algunos escalofriantes no por las cifras, sino por lo que demuestran, lo que más preocupa es que sin haber revisado las obras emblemáticas que ahora construye el Ejército, revisando solamente lo que se había venido acumulando nos revela la ASF que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye al margen de la ley gubernamental que tiene que ver con la rendición de cuentas.

Detalló que “se quedan en las bodegas las cosas, no se sabe que hay en almacenes, no hay una contabilidad de transparencia y eso me parece gravísimo por señalar una de las cosas que creo debería ser responsabilidad del Poder Legislativo transparentar”.

¿Qué pasó con los 300 millones de pesos de reparto de fertilizantes? ¿Qué pasó con los 103 millones de pesos para discapacitados y para hijos de madres trabajadoras de la Secretaría de Bienestar? Que la ASF dice que hay que revisar y justifica.

“Pequeñas perlas” como el pago a líderes sindicales de Bachillerato que aun en cargos públicos siguen cobrando sueldos son los que se encuentran en las cuentas de la ASF, apunta la periodista.

Si los legisladores revisaran más allá de filias y fobias y revisaran los entregado por la ASF para parar ese desvío hormiga que por falta de transparencia perdemos diariamente, es una estructura donde la opacidad es posible y esa es la gran tragedia de México.