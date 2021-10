A este ritmo, habrá 220 mil víctimas de homicidio al fin del sexenio: Hope

Desde la primera mitad de 2018 estamos estancados en materia de homicidios en México, en torno a 3000 víctimas de homicidio por mes. Al ritmo que vamos habrá entre 210 mil y 220 mil víctimas al final de este sexenio, que es casi el doble de los registrados en el sexenio de Felipe Calderón y como 50% más de los ocurridos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estimó Alejandro Hope, analista en Seguridad, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, consideró que es bueno que los homicidios no crezcan al ritmo que crecían en 2015-2018, lo malo es que no disminuyen.

Atribuyó esta situación a que no se están atendiendo problemas estructurales que favorecen el crecimiento de este delito, no hay una inversión en unidades de investigación especializadas en el delito de homicidio, no hay una estrategia nacional de reducción delo homicidio y no hay una inversión masiva en servicios forenses o en la formación de investigadores especializados.

"Nos acostumbramos a esto, ya se volvió parte del paisaje y no moviliza una gran respuesta nacional", DIJO.

LO DE LOS VIDEOJUEGOS ES UN TEMA MUY VENDEDOR

Foto: Cuartoscuro (archivo)

Respecto al tema del reclutamiento de menores a través de los videojuegos que mencionó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que aunque sí es posible que ocurra este reclutamiento a través de los videojuegos y entornos virtuales, se trata de un fenómeno minoritario.

Para Alejandro Hope, se trata de un tema 'muy vendedor' que le gana al ciclo de las noticias, además que genera atención y conversación pública.