No habrá manifestaciones, sí paro de labores: Líder gasero

No hay forma de llegar a un acuerdo con el gobierno, somos inoperantes afirma el líder gasero, Enrique Medrano, por lo que anuncia dejarán de distribuir gas al Valle de México, decisión a la que se han unido otros estados de la República.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el líder gasero afirmó “nos manifestamos porque tenemos dos meses en mesas de trabajo con la Secretará de Energía para alcanzar un margen que nos permita seguir laborando”.

No obstante, el día de ayer al no alcanzar ningún acuerdo, por lo que procedieron a realizar bloqueos en 15 puntos de la Ciudad de México y zona conurbada, que afirma hoy no se realizarán más, pero aseguró “somos inoperantes”.

Durante las manifestaciones de ayer el líder de los gaseros señaló “salí a calmar los ánimos y recibí una golpiza” y ante el temor de una fuga de gas durante la gresca, asegura que “las pipas que se presentaron estaban vacías", asegura que solo era presión.

Medrano afirma “ya no vamos a operar… con 30 centavos por litro somo inoperantes, la única medid es dejar de trabajar, incluso algunas plantas de Pemex están cerradas, hay desabasto por parte del gobierno”.

Todo el valle de México dejará de trabajar y algunos estados se han unido como “Oaxaca, Puebla, Veracruz, Pachuca se deslinó, pero son varios estados los que se están uniendo”, aseveró.

Finalmente afirmo “no estamos incluidos en el margen operativo de la última milla… necesito mínimo para operar 2 mil pesos diarios para operar”, concluyó.