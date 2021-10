No hay indicios de que Anaya se encuentre en México: Arturo Ángel

Luego de que el día de ayer el excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya se presentara puntualmente y de manera virtual a la audiencia por el presunto delito de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por supuestos sobornos para la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto; el juez decidió posponerla a petición de la defensa para el próximo 6 de noviembre.

El periodista de "Animal Político" Arturo Ángel detalló en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, que el juez llamó la atención a Anaya a quien exhortó no solo a estar en México, sino conectarse en la próxima audiencia desde un punto de la Ciudad de México, cercano al reclusorio Norte.

La defensa de Anaya señala el periodista, argumentó que la Fiscalía les había enviado el viernes pasado un tomo con mil páginas más que tenían que ser revisadas, de ahí que se haya pospuesto la videoconferencia de ayer.

No obstante, relata el reportero, el juez solicitó a Ricardo Anaya reunirse en el mismo recuadro de la cámara con sus abogados, cosa que Anaya no pudo hacer debido a que no se encuentra en el país, luego de que en julio pasado salió de México con rumbo a Texas.