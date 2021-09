La objeción de conciencia es un derecho del personal de salud: Mercado

La objeción de conciencia es un derecho del personal de salud, eso no está a discusión, sino que ésta no está regulada para que no vulnere los derechos de las personas porque el médico que le atiende, por sus creencias religiosas, morales o ideológicas, diga "yo aquí no le entro pase lo que pase", explicó la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que la objeción de conciencia es individual por lo que no es posible que un hospital completo se asuma como "objetor de conciencia", por lo que en caso necesario el director de una clínica debe buscar a los médicos dispuestos a realizar la intervención para no restringir el derecho de quien lo solicita, principalmente en el caso del aborto.

La senadora Mercado explicó que el Poder Legislativo está a la espera de los lineamientos de la Corte para que si bien exista el derecho a la objeción de conciencia, se regule la actuación ya que como todos los derechos, no es absoluto.

Explicó que aunque la Corte no puede dar una orden al legislativo, al invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud solo pide regular el tema para que no invalide los otros derechos, sobre todo el derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres y personas gestantes, a la no criminalización y a recibir el servicio de salud para la interrupción cuando lo decida.