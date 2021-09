Inundaciones acabaron con mi patrimonio y el de miles de tulenses, así lo señala la odontóloga, Denise Zúñiga, quien narra las condiciones vividas en Tula, Hidalgo con la inundación que provocó la muerte de 17 personas.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, la odontóloga particular quien tenía un consultorio resultado de tres años de trabajo ubicado en la misma calle que el Hospital General de Zona Número 5 del IMSS, tuvo pérdida total de su unidad dental y de rayos X, señala que el sillón es lo único que podría servir.

Asegura que jamás hubo un aviso oficial de parte de las autoridades a la población y luego de que el nivel del río bajara unos metros y las lluvias cesaran hicieron que Protección Civil y el gobierno se confiaran, señala.

Denise narra que el siniestro ocurrió de manera muy rápida y aunque es común que el tianguis se inunde, en las cámaras de su consultorio todo estaba bien a las 11 de la noche; sin embargo a media noche el nivel del agua que era de 30 centímetros en menos de 30 minutos llegó a metro y medio, la luz se y todo se perdió. La odontóloga señala que la inundación fue consecuencia de las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México.

Desde el jueves pasado dijo comenzó el censo de parte de la secretaría de Bienestar y el viernes por parte del gobierno estatal, sin embargo solo les dijeron que les hablarían para darles a conocer si les darán algún apoyo, "a diferencia de las campañas en donde llegan a tu casa y te ofrecen apoyo", señala.

Tula afirma Denise parece una ciudad fantasma, el olor es horrible, penetrante aun trayendo doble cubrebocas, la zona quedo blanca de cal y se desconoce si van a lavar.

Finalmente pidió al gobierno no aventarse la bolita, sino ponerse a trabajar pues Tula no cuenta con la capacidad para recibir tantos desechos del Valle de México, y aunque reconocer no ser una experta pide a Conagua hacer bien su trabajo, y al gobernador Omar Fayad Meneses el apoyo para recuperar sus bienes, pues durante su campaña ella apoyó en jornadas de salud sin ninguna remuneración.