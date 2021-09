Sorprende incremento de 65 mil mdp a la Guardia Nacional: Arturo Ángel

El diablo está en los detalles, afirma el periodista Arturo Ángel, quien luego de la revisión del Presupuesto Económicoa 2022, afirma que sorprende el tamaño del incremento del presupuesto para la Guardia Nacional que se estima en 65 mil millones de pesos.

El periodista de Animal Político compartió "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco su sorpresa, pues el incremento señala sería 8 veces mayor al del 2021, es decir más del 60& de esta fuerza.

En comparación dijo que para apoyar a las 32 policías locales del país, se destinarían 8 mil millones de pesos, es decir a la GN serían otorgados 8 veces más.

Señaló que los recursos están etiquetados en el presupuesto para la GN como órgano desconcentrado, sin embargo, con la entrada de la reforma estos recursos se irían a la bolsa de la Secretaría de la Defensa y la Sedena tendría así un incremento en su presupuesto para el año próximo.

Recordó que la GN son policías militares, no ha capacitación de policías, Rosa Isela Ramírez no tiene injerencia en ella, los 32 mandos son militares y lo que ocurrió ayer con la reforma de la Marina, es el preámbulo para que terminemos el año con una Guardia Nacional no civil.

Detalló que alrededor de 40 mil millones de pesos serían destinados para el gasto operativo de los sueldos de elementos, y la parte restante para la construcción de cuarteles en los terrenos que han sido cedidos al Ejército de acuerdo con documentos en poder de Animal Político.

Finalente señaló que el gobierno apuesta por esto, por que se espera la reforma y es presupuesto que se invertiría en infraestructura militar, concluyó.