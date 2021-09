Falso que no haya violación a DDHH en México: Santiago Aguirre

Ante la expresión en el Tercer Informe de Gobierno de que en México ya no se violan los derechos humanos, "estamos obligados a alzar la voz y decir que esa afirmación es llanamente falsa porque en México sigue habiendo violación a derechos humanos", así lo señaló el director del Centro ProDH, Santiago Aguirre en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

"No se puede decir que ya no se violan derechos humanos con escenas como las que estamos viendo en la frontera Sur que involucran al Instituto Nacional de migración y a la Guardia Nacional,... cuando nuestras fiscalías en todo el país son un desastre, no se puede hacer esta afirmación cuando el gobierno federal en todo caso podrá dar cuenta de sus acciones pero no de las que cotidianamente realizan los policías estatales y fiscales estatales", afirmó.

No obstante que el gobierno federal se han hecho algunas acciones que van en la dirección correcta como en el Caso Ayotzinapa, Aguirre afirma que la violación de derechos humanos es una realidad.

Agregó que no hay lógica de transformación en las policías y fiscalías estatales; pero reconoció que no estamos condenados, le haría bien al país que se han adoptado algunas medidas como en el tema de desaparecidos, pero tan solo en lo que va del sexenio van 20 mil desaparecidos y 90 mil en el acumulado.

CNDH se encuentra en una crisis terrible y avanza la militarización, hechos que no permiten declaraciones como las del Presidente, señala Aguirre.

Organismos de DDHH, de apoyo a migrantes y refugiados dijo ,han alertado de abusos que no son aislados, sino por el contrario, la política de contención aplicada por elementos del Ejército y GN han provocado un incremento en los abusos y deteriorando las condiciones en las estaciones migratorias, son dijo, una serie de violaciones sistemáticas contra migrantes.