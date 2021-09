¿Qué onda con las secuelas de COVID-19 en niños?

Carol Perelman, Química Farmacéutica Bióloga por la UNAM. Coautora del Estudio sobre la incidencia de las más de 50 secuelas de COVID-19 publicado en Agosto por Scientific Reports de Nature y Autora del Libro para niños: “Coronesio, Covidín y los Secretos de lo Invisible” por el cual ganó 2º Lugar del Premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación del 2020 entorno a la pandemia.

● Cuentahabientes, hace unas semanas hablamos con el Dr Joseph Varon, sobre cómo afectaba el Covid-19 a los niños; sin embargo, no hemos hablado de las secuelas que el virus deja en nuestro organismo.

● Para eso invitamos a Carol Perelman, una de las 6 investigadoras que recientemente dieron a conocer la investigación “More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis”, donde justamente hablan de las secuelas del Coronavirus.

● Si ya les dio Covid-19 y se han sentido cansados, con dolores frecuentes de cabeza, o siguen sin recuperar el olfato, podrían ser parte de las secuelas que deja el virus y que llegan a durar hasta medio año después.

● Pero entonces ¿son las mismas secuelas para niños y adultos?

CAROL PERELMAN

• Cada vez hay más información sobre COVID-19 persistente en adultos, al principio supimos del Long Covid gracias a reportes en redes sociales donde los pacientes reportaban que no regresaban a su estado de salud pre-COVID cuando acababa su periodo de infección aguda.Sobre el estudio “More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis”

• 6 colegas y Carol (todas mujeres, 6 mexicanas y una española, con la Dra. Sandra López de León, la autora principal) hicieron un estudio que revisó toda la literatura médica publicada en 2020 sobre secuelas de COVID-19, más de 18,000 artículos que incluyeron más de 47 mil pacientes entre 17-84 años, en el que encontraron que:

o 8 de cada 10 sobrevivientes de COVID-19 tenían al menos un síntoma tiempo después de haberse “recuperado”, siendo lo más frecuente la fatiga (58%), seguida de dolor de cabeza (44%), trastornos de la atención (27%), la pérdida del gusto (23%) y del olfato (21%), la caída del cabello en 1 de cada 4 (25%) y la sensación de falta de aire o disnea (24%)…

o pero con síntomas presentes en distintos órganos y sistemas del cuerpo desde neurológicos, psiquiátricos, dérmicos, renales, cardiacos, pulmonares, en los ojos, en oído, y digestivos, encontraron más de 50, hay estudios que han descrito hasta 200.

Sobre los efectos a largo plazo de COVID-19 en menores

• NO se sabe aún la incidencia en niños pero hay varios estudios que recientemente han surgido con algo de información

• Un estudio del Journal de Pediatría y Salud en Niños por investigadores en Gran Bretaña revisaron información de menores entre 5 y 17 años a través de una aplicación móvil de 1,734 niños que habían tenido COVID-19: separándolos en dos grupos, aquellos de 5-11 años (588 niños) y 12-17 (1,146 jóvenes).

• Ellos reportaron sus síntomas más comunes: dolor de cabeza (62%), fatiga (55%) por más de 28 días (más de un mes de sintomas post COVID en 4.4%: de los cuales 5.8% eran adolescentes y 3.1% eran niños), y solo 1.8% de los niños tuvieron síntomas más allá de los 56 días.

• Es decir menos de 1 de cada 20 menores con COVID-19 reportó secuelas siendo el grupo de adolescentes quienes presentaron más casos que los menores de 11; aunque pasando el tiempo va disminuyendo el malestar resolviendose casi en todos a las 8 semanas. Esto muestra que la incidencia de Long Covid en menores es menor a la de aldultos.

• Otro estudio en Acta Pediatrica en Marsella, Francia en Agosto describe que COVID-19 puede dejar secuelas en niños por más de 4 semanas como:

o dolor de cabeza, fatiga, debilidad muscular, tos, dolor de pecho, falta de aire.

• Un estudio en JAMA en Suiza encontró 4% de niños de entre 9-13 años después de COVID-19 con al menos 1 síntoma persistente por más de 12 semanas, siendo fatiga el más común seguido de dificultad para concentrarse.

• Un estudio en Lancet en Melbourne, Australia encontró que de 151 niños de 3 años, 8% tuvo Long Covid (la mayoría había tenido COVID con síntomas) y sus secuelas fueron tos por 3-8 semanas y fatiga por 6-8 semanas (2 meses).

Otro tema importante en niños es MIS-C: Síndrome multi inflamatorio:

• En Estados Unidos 4,000 casos con 36 muertes NO se considera secuela de COVID-19 pero sí está asociado a haber tenido COVID-19Tips

• Reconocer que existe. Fatiga por long COVID no es solo “descansar” y ya.

• Dejar de ser invisible para los médicos: fatiga, mareo, “brain fog” no aparecen en pruebas de lab, es difícil diagnosticar

• Los adolescentes lo verbalizan mejor que los pequeños: Observarlos

• Niños sí tienen menos riesgo pero el riesgo no es cero

• Debemos evitar infección, no sabemos qué factores desencadenan Long Covid

• Deben ser tratados por equipos multidisciplinarios

• Aún no se ha encontrado incidencia en niños

• Aún no se tiene una definición

• Aún no hay vacunas para los niños, deben vacunarse los adultos para protegerlosGrupos en FB para ayuda de Covid Largo en Niños:

• Sammie McFarland creo Long Covid Kids en Facebook con más de 3,000 miembros

• Melissa Lynch con Long Covid Kids USA

• De encuestas encontraron que síntomas desaparecen y aparecen periodicamente, solo 10% de los 510 niños regresaron a sus actividades.