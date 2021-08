Creo que nadie está obligando a las personas a usar el lenguaje inclusivo, simplemente si no le quieres decir "compañere" a alguien pues le llamas por su nombre y ya, pero sí por lo menos hay qué considerar la forma en que las personas quieren ser nombradas. Hay qué entender que ésta es una cuestión de respeto, señaló la periodista y lingüista Paulina Chavira en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que hay gente que se apasiona y dice que se está deformando la lengua con el lenguaje inclusivo pero, dijo, eso ha ocurrido por siglos, "es un proceso que pasa todo el tiempo".

Explicó que lo único que se cambiaría en el lenguaje inclusivo son los sustantivos que se refieren a seres vivientes, "un cuerpo no tiene identificación de género, no es necesario cambiarlo con una 'e'; solo si se refiere a amigue, compañere, escritore, etc. que se refieren a seres vivientes y se hace la concordancia con el artículo y adjetivo".

"El punto es: si no lo quieren hacer no lo hagan, pero no tienen por qué ofender a las personas que sí lo quieren hacer ni porqué ofender a quieren ser nombradas de esa manera", finalizó.