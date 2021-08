Como el de José Eduardo, hay 23 casos de tortura policial en Yucatán

El tema de la tortura policial en Yucatán es algo normal, el caso de José Eduardo Ravelo no nos sorprende porque hemos vivido casos similares de personas que han muerto bajo la tutela de la policía estatal o municipal. En 2020 hubo 10 fallecimientos bajo custodia de la policía, 6 bajo policías municipales y 4 bajo policías estatales, reveló Rosa Cruz Pech, historiadora en formación y activista por los Derechos Humanos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Dijo que lo cierto aquí es que se cometió homicidio calificado en pandilla por parte de los policías municipales, violación agravada y tortura agravada "y lo más doloso de este asunto es que no ha sido un caso aislado como ambas autoridades han intentado decir, pues hay 23 víctimas de 2018 a 2020, que no salieron a la luz y no se hicieron tan grandes como el caso de José Eduardo, pero que sí quedaron en la impunidad", señaló.

Criticó que con las versiones que han surgido del alcalde de Mérida y el gobernador de Yucatán, se generó una polarización enorme y más parece que buscan limpiar su imagen, por lo que espera que con la entrada de la FGR sí se pueda abonar a la búsqueda de la justicia para la mamá de José Eduardo y todas las víctimas de tortura de la policía.

Detrás de la blanquitud de la 'Ciudad Blanca' de Mérida, Yucatán, se esconde la homofobia, el racismo, la tortura policial y demás violencias que hoy han causado la muerte de José Eduardo Ravelo, finalizó.