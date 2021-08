Nosotros suspendimos actividades más como protesta, porque no hay margen de operación, amanecimos con un precio que no es el real, el precio internacional del gas LP apuntaba a 14.75 y ahora hay lugares donde está entre 10.52 y 11.52, con un margen de operación de 11 peso, tenemos entre 30-35% menos del costo regulado internacional, dijo José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, compartió que los distribuidores, que no pertenecen a las empresas sino compran y se encargan de las ventas, tenían un peso de utilidad por tonelada y amanecieron sin margen operativo, "imagínate qué va a pasar con las 8 mil familias de los operadores, 16 mil si contemplamos a los ayudantes", dijo.

Agregó que ellos necesitan un 20 a 25% de margen operativo para trabajar y pagar sus gastos.

Necesitamos pagar nominas, insumos, un montón de cosas para hacer el trabajo diario. No ha habido una respuesta por parte de las autoridades y no tenemos una respuesta favorable.



⭕️#AlAire José Adrián Rodríguez en #AsíElWeso — Así El Weso (@elwesomx) August 3, 2021

Rodríguez contó que este martes las plantas se declararon inoperantes y cerraron porque no tienen capacidad de darle una respuesta a los distribuidores, y adelantó que este miércoles no habrá tampoco gas LP, "desafortunadamente me gustaría darte una buena respuesta pero las autoridades no tienen una respuesta para nosotros, sabes como funciona esto que cuando impone algo no se retracta y no tenemos una respuesta de las autoridades", explicó.

Tras dejar claro que ellos apoyan el proyecto de nación, Rodríguez agregó que lo que más le preocupa es que la gente que expende 'huachigas' ahora tiene la puerta abierta con esta situación.