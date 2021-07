Uno de cada 5 nuevos casos de Covid en EUA viene de Florida: Acevedo

Solo el 50% de la población se ha vacunado, de ahí que la administración Biden ofrezca 100 dólares por vacunarse, la infodemia es grave, señala el periodista Enrique Acevedo en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El periodista detalló que durante la semana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, emitieron la recomendación del uso de mascarillas en espacios cerrados incluso entre personas vacunadas, la reacción inmediata de la comunidad científica fue cuestionar el porqué.

Aunque la efectividad de las vacunas no es cuestionable, con la nueva variante Delta se han encontrado cargas virales en pacientes vacunados similares a las de pacientes no vacunados, es decir el virus se transmite con la misma facilidad en unos que en otros, señala.

La variante Delta preocupa por el cambio de reglas que impone, aunque sea un coronavirus su origen, es mucho más virulenta, de ahí que las autoridades decidieran reforzar la vacunación y regresar a las medidas de prevención como el uso de máscaras.

Acevedo detalla que actualmente, alrededor del 50% de la población de Estados Unidos ya se encuentra vacunada; sin embargo, el sureste del país se encuentra por debajo del promedio nacional de vacunación; uno de cada cinco nuevos contagios en el país viene de Florida, en donde el propio gobernador se ha negado a regresar a las medidas preventivas.

Una de las medidas de la administración Biden por avanzar en la vacunación es el pago de 100 dólares a quien se vacune, el acceso a las vacunas no es el problema, ni la logística, sino la desinformación, desconfianza y polarización, ante una solución confiable y segura, la mejor herramienta para disminuir el riesgo afirma el periodista.

Aunque se hable de reapertura, dice Acevedo, estamos lejos del control de la pandemia, hay mucho que no se puede planear, no conocemos completamente el virus, en la ciencia no hay absolutos. La infodemia ha jugado un papel determinante para no avanzar en la normalización.

Hay que pensar en la información como en la comida chatarra, hay mucha, es fácil de comer, pero no tiene valor nutricional, señala el periodista.