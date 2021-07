Continúa el viaje de Zapatistas por Europa, ahora en Francia

Hay una resonancia muy fuerte de la labor del zapatismo en México en lugares donde también hay megaproyectos y exclusiones, afirma la periodista, actualmente el Escuadrón 421 se encuentra en Notre-Dame-des-Landes, al oeste de Francia en donde los pobladores lograron a través de un plebiscito defender el bosque lluvioso, tras un resultado muy cerrado, el gobierno decidió la cancelación del mismo, detalla la periodista de Pie de Página, Daliri Oropeza en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Daliri señala que al igual que los zapatistas, los franceses de la zona lucharon por la autonomía y derecho del territorio, pues es un bosque fenomenal en donde actualmente se realiza el encuentro de personas no binarias.

Detalla que fue Mary Jose, una mujer trans la primera persona que bajó del barco, con la misión del Escuadrón 421 de escuchar a los franceses en los casos de coincidencia por violencia policial, racismo defensa de las tierras contra megaproyectos, para entender las experiencias y saberes de cómo la lucha zapatista ha influido en los otros.

Tras meses de planeación y espera, las organizaciones les reciben con actividades lúdicas, foros con luchadores sociales, como Chalecos Amarillos o la Comuna de Paris, pues afirma que hay una resonancia muy fuerte de la labor del zapatismo en México en los lugares en donde también hay megaproyectos y exclusiones.

Sin embargo a pesar de que más de 800 organizaciones en Europa firmaron para que los zapatistas pudieran pasar a los territorios sin restricciones en las embajadas no les reciben las cartas; No obstante afirma Daliri, la delegación zapatista se sigue preparando, pues el único muro es la vacuna pues hay lugares donde no son válidas la Sputnik, Cansino ni la Soberana de Cuba.