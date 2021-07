Preocupante e indignante la conducta del Verde: Ciro Murayama

Preocupante e indignante la conducta del Verde, así lo conssideró el consejero del INE, Ciro Murayama, quien detalló que el día de hoy el Consejo General del INE se pronunciará sobre la fiscalización de todas las campañas para luego calificar las elecciones, esto ocurre desde 2014 para el cierre del informe.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Murayama detalló que son más de 25 mil candidaturas las que serán revisadas desde sus ingresos, gastos, topes y resolver las quejas contra sus conductas financieras.

PVEM e influencers

Uno de los temas relevantes dijo es el de los influencers, “estrategia orquestada para violar la veda electoral y obtener una ventaja ilegítima”, “uno los oye y se ve que algunos no han leído mucho, y menos una plataforma electoral”, lo que detectamos en una estrategia que beneficia al partido y que no es la primera vez que ocurre.

Detalló que son más de 100 personas que participaron de un gasto ilegal de alrededor de 20 millones de pesos, por lo que se plantea una sanción del 200 por ciento, y la propuesta de la Comisión de Fiscalización de que el PVEM salga por un año de los tiempos de radio y televisión.

El Tribunal determinó que las sanciones deben ser inhibitorias, por lo que se llegaría restarles tiempos de Estado en radio y TV y, debido a la reiterada conducta podrían perder el registro, si el partido vuelve a realizar este tipo de acciones.

Respecto a los influencers, dijo que ellos violaron la ley, por frívolos que sean, y auqneu por el momento solo se va a sancionar al Partido Verde, se presentará un procedimiento que castigará la violación a la ley electoral que podría llevar a los influencers a ser también sancionados .

Samuel García y esposa

En el caso de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León; Ciro Murayama dijo que es una investigación que también llega al Consejo ya que Mariana Rodríguez, su esposa es una marca registrada, dedicada a la propaganda como actividad empresarial y las empresas no puede hacer una donación a una campaña que impresione, "si eres un ciudadano con actividad empresarial no le puedes poner el transporte al candidato, si eres cantante no puedes ir a cantar a la campaña del candidato". dijo y afirmó "no le pedimos que le pague a su esposa, es un apoyo que no debía haber recibido".

Este día dijo, se votarán los dictámenes de las campañas en general en los 32 estados, como son gastos no reportados y en los casos de partido de nueva creación, sale el dinero del partido, pero no acreditan en qué se gastó, es dinero público utilizado con otros fines y en otros casos ingresos no permitidos y rebases de topes de campaña, por l o que será una macrosesión de cómo estuvo el dinero en las votaciones del 6 de junio.

Veda por Consulta

Finalmente, el consejero electoral dijo que se hizo una notificación más a Presidencia, para que ni el Presidente ni sus invitados hagan promoción de obras de gobierno, considerada como propaganda gubernamental, violatoria a la veda por la próxima consulta popular; esto, luego de que la secretaria de Bienestar hiciera el anuncio de beneficios otorgados a los adultos mayores.

Se debe respetar dijo que la difusión de la consulta transcurra conforme a lo que dicta la ley electoral.