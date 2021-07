Gobierno de AMLO no deja en claro si desechó o no el malware Pegasus

Por un lado tenemos a los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que niegan la compra y uso del malware espía Pegasus, aunque el propio del sistema ya lo confirmó, y por el otro tenemos al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no nos deja en claro si está o no totalmente desechado este programa, "porque no es algo que lo botes y lo dejes de usar", dijo Lilia Saúl, periodista en Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la periodista señaló que no solo la gente que operó a Pegasus sabía cómo funcionaba y lo podía seguir utilizando sino que a través del malware se tiene acceso a un montón de información sobre una persona, "son documentos que nosotros dudamos que no tengan un soporte o que no haya quedado un testimonio o testigo de toda esa información que era muy confidencial", dijo.

Estamos hablando de información que era confidencial y algo que hasta el día de hoy no nos lo han podido aclarar los antiguos gobiernos.



Para la periodista Lilia Saúl, de todos los casos que analizaron en el Proyecto Pegasus, el más grave es el de Cecilio Pineda, periodista que fue asesinado 4 días después de que su teléfono fue infectado con este malware. "No podemos pensar que son simples casualidades pero tampoco podemos comprobarlo al 100% que haya sido motivo por el cual tuvieron las consecuencias que incluso les costó la vida en algunos casos".