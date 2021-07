La Ciudad de México es plural y hay que gobernarla así: Martí Batres

La Ciudad de México es plural y hay que gobernarla con el reconocimiento de su pluralidad, así lo señaló el senador Martí Batres Guadarrama, quien a partir del jueves próximo asumirá el cargo de secretario de gobierno de la capital mexicana.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, batres recordó que en 2000 se tuvo un resultado parecido al de las recientes elecciones, pues las fuerzas polítias opuestas al gobierno nunca ganaron el cien por ciento de las alcaldías.

El político dijo tener pendientes además de entrevistas con José Alfonso Suárez a quien reconoció como una gran funcionario y amigo, presentar su solicitud de licencia ante la Comisión Permanente, pero a partir del jueves aseguró, iniciará la transición que tendrá como ejes fundamentales impulsar la estabilidad y gobernabilidad, mantener el diálogo con sectores sociales y políticos y reconstruir el tejido social.

Los cambios en el gobierno de Claudia Sheinbaum señala Batres, son para mejorar y fortalecer sus vínculos con la sociedad y su presencia, pues reprochó que desde los medios de comunicación no se den a conocer más los esfuerzos de la Ciudad de México, como la reciente inauguración del Cablebús, un sistema de transporte en la zona más pobre de la capital importante no solo por su existencia, sino por el impacto social, la reducción de la inseguridad y la tasa de homicidio; la beca universal, entre otros, por lo que apeló a los medios de comunicación a ser más receptivos, pues aseguró que la crítica tiene dos aspectos no solo es ver la parte negativa, sino también la positiva.

Ante los destapes, Martí Batres dijo que no le va a entrar al futurismo ni las predicciones para no distraer su atención de la ciudad a la que ve en un futuro como una ciudad muy participativa y unida.